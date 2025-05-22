明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Seasonal Picks

Life & Style

SEASONAL PICKS：鞋款糅合速度與型格 Racer sneakers展現賽車激情

【明報專訊】請繫好安全帶，迎接racer sneakers帶來的時尚潮流！鞋款糅合運動帶來的速度與型格，流線形外觀展現前衛風格，突顯賽車激情與街頭叛逆精神。無論是復古色彩還是閃耀光澤設計，都專為熱愛自由與快感的人打造，散發無拘束的時尚態度。

高筒運動鞋

Adidas這款高筒運動鞋受拳擊與賽車啟發，纖薄鞋底與貼合鞋身提升敏捷度，適合短跑和快速移動。高挺鞋筒與全鞋帶包覆設計提供穩定支撐，配以標誌T字形鞋頭與經典三條紋細節點綴鞋身，增添懷舊氣息。無論配搭運動服飾或日常衣著，都能為造型注入復古運動風格，輕鬆演繹懷舊潮流，展現時尚個性與靈活動感。●

紅色絨面材質

這雙racer sneakers以鮮艷紅色絨面材質展現活力與個性，配以鞋身的白色條紋設計，塑造出復古運動感並帶來強烈視覺衝擊；柔軟輕便的淺棕色鞋底，則確保長時間穿著舒適。以軍裝風格裙子配搭，利落剪裁展現硬朗氣質，塑造出鮮明對比的風格，展現自信。●

光滑拼接絨面

貫徹Maison Margiela美學，這雙racer sneakers選用光滑面料拼接絨面，突顯結構感設計，配以黑色橡膠鞋底提升耐穿度，為設計增添穩固感，與破洞牛仔褲的隨性風格形成鮮明對比。藍色洗水工藝為牛仔褲注入的時光洗禮復古韻味，衝擊着鞋款的現代氣息，塑造時尚個性。●

淡粉灰褐主調

Racer sneakers也可顯得柔媚，像這雙Pedder Red運動鞋採用柔和色系設計，以淡粉與灰褐為主調，塑造出柔美的視覺效果。鞋面融合絨面革與綢面材質，塑造精緻質感。搭配迷你運動短褲，既展現青春活力，同時流露夏日的清爽氣息，造型簡潔舒適，適合追求自然美的女生。●

黃綠青春搶眼

Pedder Red推出了多款色彩鮮明的racer sneakers，其中醒目的綠色絨面設計，為系列注入亮眼活力。大膽的黃色鞋帶甚具個性風格，適合喜愛展現自我態度的人。鞋款適合休閒外出，能輕鬆搭配不同剪裁的長褲，塑造青春搶眼造型，展現隨性又具時尚感的風格。●

珠片添亮點

Louis Vuitton飾珠片運動鞋的設計，融合了運動鞋的舒適度與芭蕾舞鞋的輕盈感。鞋面點綴絨面小牛皮飾邊，閃閃發光的珠片為鞋款增添亮點，搭配層次褶邊設計的黑色迷你裙，輕盈的材質在陽光下微微搖曳，勾勒出優雅的腿部線條，與racer sneakers的硬朗風格形成鮮明對比。●

查詢：Louis Vuitton 8100 1182（置地廣場店）

連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：劉詩言

模特兒：Lira M（Quest）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

上 / 下一篇新聞