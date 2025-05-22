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BEAUTY：Rita Silva：保持產品透明度是最好策略 護膚是科學也是藝術

【明報專訊】在美容行業中，鮮有品牌能像The Ordinary 一樣，以透明、科學為本的理念顛覆市場。在這股革命的背後，其母公司DECIEM的科學傳播經理Rita Silva扮演了關鍵角色。她的職業生涯始於藝術，卻在科學的引領下跨越領域，成為護膚品研發與消費者教育的先鋒。《明報》與Rita Silva深入對話，探索她的跨界之旅、品牌理念，以及她對美妝行業未來的洞見。

Rita Silva的故事始於藝術與創意。作為一名電影與攝影背景的創作者，她自認是「充滿創意的人，身邊也總是圍繞着其他有創意的人」。然而她對世界運作方式的好奇心，也驅使她不斷探索科學的奧秘，就是她在藝術領域的創作中，也帶有強烈的好奇心，總是試圖深究事物的本質，甚至到分子層面。這種對「本質」的執著，成為她從藝術跨足化妝品科學的契機。

在修讀電影與攝影後，她曾在一間公司的美容部門工作。對化妝的熱愛點燃了Rita的探索欲望，她迷上了護膚品的科學原理，開始研究皮膚狀態的成因，以及如何透過表層產品「調控」皮膚。這份熱情讓她成為朋友間的「護膚顧問」，也促使她萌生進修的念頭。當她發現倫敦藝術大學（UAL）提供化妝品科學碩士課程時，有命中注定的感覺，「這簡直是為我量身打造的學位！」Rita笑着回憶。

與消費者深層連結

藝術背景為Rita在美容科學領域注入了獨特的視角，她認為化妝品是藝術與科學的交織：藝術讓她在產品研發和科學敘事中保持人性化角度，科學則讓她能以嚴謹的態度探究成分與功效。她在學術生涯後期才成為「科學家」，故能輕鬆代入非專業消費者的思維，與創意及品牌團隊無縫協作。這種跨界的思維方式，讓她在The Ordinary的產品研發中，將科學轉化為引人入勝的品牌故事，與消費者建立深層連結。電影與攝影的背景也深刻影響了Rita的研發理念，電影講究視覺語言與情感共鳴，攝影則注重光影與細節的精準捕捉，這些特質在品牌產品設計中亦得以體現，無論是簡約的包裝設計，還是清晰的成分標示，都旨在以直觀方式傳達科學的精髓。Rita表示：「電影教會我如何用視覺講故事，而攝影讓我學會專注細節。這在產品研發中至關重要，因為消費者需要的是既能理解又能信任的資訊。」

回顧過去數十年，Rita指出美妝行業的行銷策略往往走兩個極端：一種是華而不實的誇大宣傳，暗示產品有神奇效果卻不解釋原理；另一種則堆砌高深的科學術語，營造權威感卻讓消費者無所適從。The Ordinary選擇了一條不同的道路——以活性成分為核心，強調透明與教育。Rita在加入DECIEM 時，正值品牌初創期，她被這種顛覆理念深深吸引，「我記得品牌剛推出時，強調的是真正有效的成分，而不是隨機的植物萃取物。那一刻，我覺得自己站在了正確的時間與地點」。

科普教育滿足知情權

The Ordinary 的成功不僅在於其高性價比的產品，更在於其對透明與科學教育的承諾。Rita堅信，科學溝通是美妝行業的未來，而品牌的Everything is Chemicals企劃正是這一理念的縮影，並源於Rita對錯誤行銷的反思。她提議品牌應站出來反對恐懼行銷，打破化學成分被污名化的迷思，向消費者傳達「萬物皆化學」的簡單真相。在品牌團隊的支持下，這想法演變成一場完整的運動，後續更延伸至Truth Drops等科普教育活動（內容可在https://thetruthshouldbeordinary.com 查閱），這些企劃不僅讓消費者理解成分的科學原理，也讓品牌從眾多競爭者中脫穎而出，甚至建立了一群忠實的消費者社群。「我們的社群不只是買產品，他們是在買一種價值觀——對真相的追求，對科學的尊重。這是品牌與消費者之間最珍貴的連結。」

在The Ordinary的職涯中，Rita經歷了無數改變她對產品研發認知的時刻。然而最令她印象深刻的，並非圍繞產品本身，而是消費者對品牌透明理念的熱烈回應。「產品會迭代，但消費者與品牌之間的連結卻能長久延續。」她指出品牌的主要客群以知識渴求著稱，他們熱中於研究成分、分享使用心得。這種互動讓Rita意識到，消費者需要的不但是高效的產品，更是一個值得信賴的知識來源。因此品牌透過科普教育企劃、社交媒體互動，甚至直接回應消費者的疑問，滿足他們的知情權。Rita回憶：「每次我們推出科普教育內容，比如解釋某款產品的成分作用，社群的回應與投入總是令人振奮，他們的支持讓我確信，真誠的溝通遠勝任何花俏的行銷。」這種真誠的連結也影響了Rita的研發理念。她開始更注重產品的「可及性」——不僅是價格上的可負擔度，還有資訊的透明度。例如The Ordinary 的產品標籤從不使用模糊的行銷術語，而是直接列出活性成分和其濃度，這種做法讓消費者能夠自行研究、比較，從而做出明智選擇。

箭矢與盾牌 生動解說防曬

將複雜的科學概念轉化為消費者語言亦是Rita的專長。她認為，關鍵在於「以人為本」的溝通方式，「我總是想像自己在向一個對化學一無所知的朋友解釋，你需要用簡單的比喻、清晰的邏輯，讓他們感受到科學的親切，而不是高高在上」。例如在解釋SPF防曬原理時，Rita會比喻紫外線為「陽光的隱形箭矢」，而防曬劑則是「保護皮膚的盾牌」，這種生動的語言，讓消費者在理解科學的同時，也對品牌產生信任。

親民價格 提供尖端技術

品牌在全球擴張與研製新產品，持續推動護膚行業的革新。她透露品牌將繼續專注於活性成分的普及化，並以親民價格提供尖端技術，例如近期推出的GF 15% Solution精華液，便將原本高昂的抗衰老技術帶給更廣泛的消費者群體。未來品牌亦計劃推出更多分子級產品，有些是應消費者需求研發，有些則是整個行業中的創新突破。對於美容業的下一波趨勢，Rita認為受醫美療程啟發的護膚產品正成為主流，且這一趨勢將持續增長。然而她也提醒品牌應保持誠實，清楚告知外用產品與注射療程的差異。「我們可以用新科技吸引消費者，但絕不能過度承諾。保持透明度，永遠是最好的策略。」在The Ordinary 的世界中，護膚不只是科學，更是一種與消費者共同成長的藝術。●

■editor's pick

不泛白的防曬霜

The Ordinary新推出的UV Filters SPF 45 Serum（$164/支），是Rita參與研發的代表作之一。其採用FDA（美國食品及藥物管理局）批准的化學防曬成分，取代物理防曬，以輕盈、不泛白質地為賣點。市面上的防曬產品普遍具備SPF 50，但這款防曬霜只採用系數較低的45，對品牌團隊而言，他們認為防曬產品的防曬系數，取決於配方本身。在產品測試時，新品SPF 45吸收UVB效能僅比SPF 50低0.2%，但已具廣譜防護，聲稱有效抵禦UVA（紫外線A）與UVB，保護皮膚免受陽光的傷害。有別於物理防曬易泛白、質地厚重的缺點，團隊在防曬霜中選用4種化學紫外線過濾劑，帶來舒適膚感與高透明度。配方中的保濕成分神經醯胺，為皮膚天然脂質屏障的重要成分，與磷脂、鞘脂共同支持皮膚健康，聲稱能強化皮膚屏障、鎖住水分，減低堵塞毛孔和乾燥問題。●

查詢：The Ordinary 3105 1367（時代廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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