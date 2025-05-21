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editor's pick：Nothing型格手機 主鏡頭感光能力提升

【明報專訊】走型格設計路線的Nothing，全新推出僅7.8毫米厚、185克重的CMF Phone 2 Pro。手機配備5000萬像素主鏡頭，感光能力較上代提升64%，加上800萬像素超廣角和1600萬像素前置鏡頭，滿足各類拍攝需求。

CMF Phone 2 Pro搭載MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G處理器，8核心CPU能應付多工處理，6.77吋AMOLED顯示屏呈現超過10.7億種色彩及120Hz自適應刷新率，提供流暢的使用體驗。5000mAh電池續航能力足以提供一天以上使用時間。此外，手機保留模組化設計，可加裝微距、魚眼鏡頭或支架保護套，亦支持NFC非接觸式支付，使用上更方便。CMF Phone 2 Pro備有白、橙、黑3色機身選擇。●

Nothing CMF Phone 2 Pro規格

作業系統：Android 15

處理器：MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G 2.5GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

鏡頭：5000萬像素廣角 + 800萬像素超廣角 + 5000萬像素長焦（後置）；1600萬像素（前置）

體積、重量：164×78×7.8mm、185g

查詢：3183 0168（Synergy）

文：JJ

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