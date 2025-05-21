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editor's pick：Insta360全景運動相機 夜拍模式AI降噪

【明報專訊】能夠「先拍後構圖」的全景運動相機，是新一代拍vlog奇兵，可惜低光拍攝一直是最大死穴。Insta360最新推出的Insta360 X5，結合8K畫質、可更換鏡頭設計與三重AI晶片，大大改善低光表現。

X5配置兩塊1/1.28吋感光元件，感光面積提升144%，而搭配的5nm AI晶片，運算效能也比上代強140%。在拍攝星空、夜景等低光環境時，PureVideo夜拍模式能透過AI降噪，輸出清晰畫面。日間拍攝方面，它更支援8K 30fps全景錄影與5.7K 60fps運動HDR。InstaFrame模式可同時錄製平面影片與8K全景，降低後期工夫。新設計的170度超廣角可更換鏡頭，具超硬鑽石薄膜，抗摔能力提升100%。

X5保留了語音控制和手勢辨識之餘，還新增「一扭快拍」功能，只需旋轉自拍桿2次，即可啟動或停止錄影。機身具備IP68防水防塵認證，適合水下拍攝。

X5可透過Insta360 App，提供AI去背功能，並支援雲端備份與分享。內建大量創意特效如子彈時間、星空縮時等，玩法甚多。X5續航力長達185分鐘，支援20分鐘快充。●

Insta360 X5規格

防水等級：IP68（15米防水）

體積：46×124.5×38.18 mm

重量：200g

售價：$4099（淨機）起

查詢：3520 3538（Vast World）

文：JJ

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