GADGET：入門定位 旗艦核心 Nikon夜攝新人王 低光百發百中

以入門級全片幅無反相機作為定位的Nikon Z5，面世接近5年後終於推出第2代。Z5 II延續簡約設計，機身線條利落且握持感紮實，深槽手柄貼合手掌弧度，即使搭配全片幅長焦鏡頭，試拍時仍能穩定握持。

按鍵佈局貼心，獨立ISO、曝光補償與白平衡按鍵排列合理，配合前後指令轉盤，參數調整直覺流暢。機背搭載3.2吋、210萬像素的側翻式觸控屏幕，加上369萬像素OLED的電子觀景器，構圖時非常方便。

支援-10EV暗光對焦

Z5 II的升級核心，在於搭載與旗艦機同級的EXPEED 7影像處理引擎，大大提升自動對焦、連拍速度與影像處理能力。Z5 II配備273點混合式自動對焦系統，覆蓋畫面約90%範圍，並支援低至-10EV的暗光對焦能力（須搭配F2以上鏡頭）。實測中，即使在昏暗的水族館或夜間街景，相機仍能迅速鎖定主體，對焦成功率顯著提升。進階主體偵測系統可識別人物、動物（貓、狗、鳥類）、交通工具（汽車、單車、飛機）等9種主體；配合3D追蹤技術，例如拍攝飛鳥掠過樹叢或賽車疾馳而過，Z5 II的追焦表現都有驚喜。

14fps電子快門 兼顧高速拍攝

在EXPEED 7引擎加持下，Z5 II電子快門連拍速度增至14fps（RAW格式），較前代提升3倍，足以應付運動賽事或野生動態攝影需求；機械快門最高則為4.5fps。EXPEED 7引擎的降噪演算法進一步提升高感光度表現，在ISO 6400以下，影像非常純淨，即使升至ISO 12800，雜訊控制仍然不俗。續航上，滿電後可拍攝約470張照片，並支援USB-C邊充邊拍。防塵防滴設計與5軸防震系統，提供高達7.5級快門速度的防震效果，增強了惡劣環境下的可靠度。●

Nikon Z5 II規格

感光元件：2528萬像素全片幅

快門、ISO：1/ 8000至30秒、100至64000

屏幕：3.2吋側翻式

儲存媒體：SD、SDHC（兼容 UHS-II）、SDXC（兼容 UHS-II）×2

無線連接：Wi-Fi、藍牙5.0

體積：134×100.5×72mm、

重量：620g（不連電池及淨機身）

售價：$12,590（淨機身）

查詢：2907 1122（Nikon）

Canon Vlog界新星 橫拍直拍一樣就手

輕巧、易攜且專注拍片功能的無反相機，是不少拍vlog用家追求的機款。Canon也因而推出EOS V系列，首款機型EOS R50 V配合電動變焦鏡RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ，鏡頭連機身可合共提供7.5級光學防震。

垂直拍攝優化操作

淨機身僅重370克的EOS R50 V，重點加強「垂直拍攝」體驗，機頂與前方均配置獨立拍片按鈕，搭配可自動旋轉的拍攝資訊界面，無論橫握或直握都可輕鬆操作。三腳架孔位置亦重新設計，垂直架設時重心更穩，避免頭重腳輕，尤其適合單人自拍或直播使用。

EOS R50 V能夠以6K RGB超取樣，輸出無裁切4K UHD 25p/30p影片，有效減少摩爾紋與雜訊。感光範圍高達ISO 12800（可擴展至25600），夜間拍攝也毋須補光，保留自然光影。而內建Canon Log 3與HLG模式，提供13+級動態範圍，方便後期調色。三單元麥克風系統搭載音訊降噪功能，適合專業錄音。

相機內建14種色彩濾鏡，如「懷舊電影」、「鮮明漫畫」，拍攝時更可即時預覽效果。獨特的「慢與快動作短片模式」支援5倍慢動作及60倍快動作錄製。針對直播和美妝自媒體，相機新增「美肌短片模式」和「產品示範近攝模式」，確保畫面始終清晰。

配合新機推出的RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ，是Canon首款內置電動變焦的RF鏡頭，具0.38倍放大率，適合特寫商品細節。●

Canon EOS R50 V規格

感光元件：2420萬像素 APS-C CMOS

快門：1/ 4000至30秒

ISO：100至25600

屏幕：3吋側翻式

儲存媒體：SD、SDHC（兼容 UHS-II）、SDXC（兼容 UHS-II）

無線連接：Wi-Fi

體積：119.3×73.7×45.2mm

重量：約370g（連電池及記憶卡）

售價：$5380（淨機身）；$6480（機身連RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ 鏡頭）

查詢：3191 2333（Canon）

文：JJ

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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