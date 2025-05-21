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WATCHOUT：Big Bang腕表20周年限量登場 Karl Lagerfled愛貓演繹 Red Magic

【明報專訊】早前打開IG，看到久未露面的Chanel前創意總監Karl Lagerfled生前愛貓Choupette發布了一輯新照，再看真一點，怎麼牠身旁/身上有一枚紅色腕表？原來是腕表品牌Hublot趁Big Bang系列20周年推出新作，並找來Choupette驚喜現身演繹當中的Red Magic表款，引爆話題！品牌今次推出的5枚紀念版腕表，是對初代設計和歷年創新物料的重新演繹，將系列的20年發展歷程濃縮在5枚腕表之中。

Big Bang系列面世20周年，Hublot推出結合元祖款式Big Bang Original和配搭自家機芯的Big Bang Unico設計的新作，分別以5種標誌物料重新演繹。表殼經過重新設計，採用獨特分層結構，收窄的表耳和滾花表圈邊緣，均令人聯想到最早期的Big Bang系列腕表。與初代腕表如出一轍，鐫刻處理的表盤上飾有以碳纖維為靈感的浮雕圖案，搭配鉚釘式阿拉伯數字時標，時標上則覆以Unico表款採用的Super-LumiNova夜光塗層。

矩形按鈕、全黑設計回歸

Art of Fusion一向是品牌的主題，Big Bang系列20周年紀念版King Gold陶瓷款與鈦金陶瓷款，便是將金屬與陶瓷配搭而成的款式。表殼採用全新43毫米直徑設計，初代Big Bang系列採用的橡膠裝飾矩形按鈕在多年後回歸，碳纖維紋理表盤經過重新設計，比舊款效果更立體。腕表計時表指示以紅色元素點綴，讓用家更易讀取時間。前者限量500枚，後者則限量250枚。

一般腕表也講求易讀，但2006年品牌推出的首款Big Bang全黑限量版腕表，顛覆了大家的想像，大膽前衛的全黑設計摒棄色彩和光線，低調但迷人，品牌自此也不定期推出全黑款式。在今次的20周年紀念版中，最新全黑腕表由經過拋光處理的啞光黑色陶瓷材質製作，搭配黑色碳纖維紋理表盤，是系列首次出現的配搭組合，限量500枚。

以魔法命名的紅陶瓷、陶瓷金

在Big Bang系列的發展中，陶瓷物料有着不可或缺的角色。品牌近年更不斷研製業界前所未見的鮮艷彩色陶瓷。製作彩色陶瓷的工序極為複雜，需甄選合適的顏料以及精準調控烘焗時的壓力與溫度，才能確保物料結構完整和色彩均勻，可以說每種顏色陶瓷的製作過程均為度身訂製。2018年品牌推出獨家的Red Magic鮮紅色陶瓷，成為品牌最標誌的陶瓷顏色，這次20周年系列中自然也將它包括其中。

但說到品牌最驚為天人的物料，一定是Magic Gold。品牌在2011年推出全球首款備抗刮特性的18K金，直到現時仍然是唯一一種耐刮的黃金合金。其製作方法是先將陶瓷粉末灌入模具中加壓成形，接着以2200℃高溫燒製，然後將1100℃融化的24K液態黃金灌到模具中，再把溫度提高到1400℃並加壓到200巴，強迫液體黃金分子擠進陶瓷分子的隙縫中，合二為一。Magic Gold材質給合了陶瓷與黃金的特質，呈現出略帶綠調的黃金色澤，其硬度比金屬高，同時具抗刮抗氧化特性。Red Magic和Magic Gold都是品牌的獨家秘方煉製而成，以上兩款腕表各生產100枚。

全部5款周年限量版腕表均設有兩個副表盤，9時位置顯示走時小秒鐘，3時為分鐘計時，內部搭載品牌自製Unico自動上鏈機芯，並配有紀念系列20周年的金質擺陀。腕表配搭飾有菱形花紋的橡膠表帶，呼應最早期Big Bang的設計，但表殼上則加入了Unico腕表引入的「一鍵式」快速更換表帶系統，方便配搭不同表帶。

新增青灰藍、薄荷綠配色

除了周年紀念版以外，品牌今年也帶來了兩款彩色陶瓷新色Big Bang Unico腕表，分別為青灰藍和薄荷綠配色。青灰藍陶瓷略帶綠調，與其他藍色陶瓷截然不同，是介乎海洋與森林間的色調，帶來寧靜沉穩的感覺，不過分張揚。薄荷綠陶瓷則是明亮清爽的柔和色調，散發出一種平靜舒暢的氣息。兩種顏色除了以42毫米版本的Big Bang Unico腕表示人，另外也推出了33毫米的Big Bang「一鍵式」腕表，配備鑽石鑲嵌的精鋼表圈，可作情侶對表配襯。●

查詢：Hublot 2781 2728

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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