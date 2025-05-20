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Happy PaMa 教得樂 第554期

Happy Pa Ma

特教樂與路：獨樂樂不如眾樂樂

【明報專訊】這個復活節假期，學校舉辦了兩個內地交流團。所選的地點，未去已經興奮萬分：一團去敦煌、西安，對象是中學生；另一團去西昌看航天科技，對象是小學生。還記得，學校提出建議時，老師們一聽到地點已經非常興奮，期待獲選中幫忙帶隊，因為這些地方連他們都未曾去過。

籌備交流團的工夫非常多，由擬定行程到招標採購，往往要花兩三個月。然後，學校要考慮學生安全、服藥健康、學習、提升溝通、怎樣解難等，都必須做好準備。只要安排周詳，行程一定會順利。

親睹兵馬俑反思皇權

前年12月，我跟老師們帶學生去北京，當時有一學生跟我說：「校長，看到故宮，我現在相信以前真的有皇帝。」我當下反思：無論老師如何展示相片、文字、影片等，學生都只是看過，親身經歷對他們來說更為深刻，帶來更多反思。旅程完結時，學生問：「校長，明年我們會去哪個地方？」我說：「你們見識過北京首都的繁榮，可以試去西面——絲綢之路，看看當時的人如何排除萬難，走到西域取經通商。」

當學生到西安兵馬俑坑，大家都看呆了，原來兩個足球場大的陶俑坑，幾千個陶俑列隊排陣，竟是如此震撼。學生開始跟老師們討論課堂上的問題，皇帝的權力何其大，大得如此勞民傷財去安排自己的葬禮，多麼殘忍；同時，大家又發現——人人都害怕死亡，那怕你的財富又多豐厚，死亡都是人生必經。他們說着說着，這正不是學習歷史最大的頓悟嗎？這個人生的反思課題，相信很難在課堂有感而發，來到西安的兵馬俑坑，親眼所見，自然感觸良多。

這次旅程最深刻的經歷是敦煌之行。當我們走到陽關，眼前一片無邊無際沙漠，大家非常興奮，同時，不期然地提問，從前的人是怎樣到此工作？沒有飛機，沒有高鐵，腳踏在沙上都有點吃力，這份毅力如何而來？

挑戰鳴沙山滑沙

到了鳴沙山，自然想體驗滑沙活動，於是一團人齊齊爬上山頂。我們一行16人，踏着繩梯爬呀爬，走了三分之一已經很吃力。有學生累得四肢爬地，有學生走到半途，便要坐下。我們一邊鼓勵，一邊打氣，大家本着團隊精神，期望一同爬上，一起滑下來。無論在山頂等多久，一個都不能少。當然到最後，大家都到達山頂。

挑戰滑沙，又是另一難關。首先，指導員會在沙盤掃上一層油，然後請你坐下，指導你挺直腰板坐好，然後怎樣雙手抓着沙減速。可是，當你愈緊張，抓得愈緊，沙盤就愈容易失平衡；如果你放膽鬆手，1分鐘就可以從高處滑回地面，非常刺激。學生和老師們有些非常興奮，蠢蠢欲試；有些稍微緊張，總希望看着別人先滑。於是，我負責擔任主持及打氣的角色。看到一個個學生及老師們完成挑戰，每一個都成功滑到地面，大家都樂透了。那刻，我非常滿足，好像大家為我完成一個不可能的夢。「獨樂樂不如眾樂樂」，這份難以形容的滿足及喜悅，是學生及團隊送給我的，多謝你們！

那夜，有學生反思的一番話：「今日我們多辛苦才爬上鳴沙山頂，從前的人到底如何走到西域工作？他們一定更加艱苦……」聽畢，我心靈非常滿足。

文：譚蘊華（東華三院包玉星學校校長）

作者簡介：從事特殊教育工作逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第554期]

相關字詞﹕兵馬俑 西安 敦煌 譚蘊華 親子筆陣 名人KOL 特教樂與路

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