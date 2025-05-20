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Happy PaMa 教得樂 第554期

Happy Pa Ma

童繪遊樂場：為增值學繪畫

【明報專訊】今期繼續和大家談談有關繪畫教學的見聞。綜觀到來學習繪畫的學生，無論小朋友還是成年人，基本可用「為了增值」來形容，但在性質和範疇上卻有明顯的分別。

除了學生家長或退休人士到來學習繪畫之外，過往也曾有不同行業的從業員報讀繪畫課程，目標非常明確，大多希望能夠對目前工作方面有所提升，或為即將投身的行業作好相應準備，同樣持有「增值」的預期到來，他們有從事美甲、插花、紋身或擺設造景（培植水草觀賞），當中也有現職的小學及中學視藝教師。由於部分本身已具備行業的獨特和專業知識，所以在提問和要求上具有明確方向，在學習過程中亦會較一般學生投入和認真。

至於主流的學生，仍是以小學生為主，畢竟踏入高小之後，大部分都要參加視藝科呈分試；其次便是幼稚園生和中學生，部分同樣為了「增值」而來，目的是希望提升視藝的成績，但在我的角度來看，如用「培養興趣」和「享受繪畫樂趣」為基本發展方向會更理想，特別是年幼的小朋友，在愉悅的心情下學習，進步自然會更理想。以往曾有幼稚園學生的家長，提議孩子學習素描，但這個強調基礎和具備理論的繪畫項目和素材，相信對於年幼小朋友會較乏味，繪畫主題也欠吸引。

建構個人繪畫風格

其實「適合年齡」的繪畫主題和素材，才是誘發年幼小朋友對繪畫產生興趣的要點。隨着繪畫時間的累積，在選材上便會有較多選擇，主題和風格也會逐漸偏向個人化，在理性和感性下順序發展，便能自然地建構出個人的繪畫風格。

文︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第554期]

相關字詞﹕親子筆陣 繪畫 童繪遊樂場

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