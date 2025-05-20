幸福拼圖：調解助離異父母重新啟航

一對面臨離異的夫妻，單獨與調解員面談，每一方均表達對婚姻關係的失望和無奈。

女士每天忙碌地照顧子女的起居飲食，於兒女上學時做兼職幫補家計。面對調皮的兒女，督促做功課溫習的壓力，接踵而來的家務，奶奶的批評和挑剔，令女士透不過氣來。她期望丈夫可給予情感上的支持及協助管教子女。

男士將大部分收入花在家庭上，沒有不良嗜好，自問是一個盡責的丈夫，認為自己放工後打機減壓，間中約朋友聚會並無不妥。此外，他不想得失任何一方，夾在婆媳糾紛中，只好保持沉默；對於妻子的抱怨和指摘，感到不是味兒。

期望的落差、生活態度及價值觀上的差異，在日積月累下慢慢變成了鴻溝。二人因日常生活的瑣碎事、管教兒子、婆媳糾紛而爭吵。為免影響無辜的子女，二人有時會不瞅不睬，避免衝突；但是身在其中，子女又怎會感覺不到父母之間的張力呢？雙方的關係如履薄冰。在一次激烈衝突下，雙方互相推撞，妻子毅然提出離婚，並帶着子女搬走。

不再是夫妻 仍是孩子的父母

「戰場」由家中轉移至調解會面。雙方表達對對方的不滿，堅持子女與自己同住。在調解過程，調解員協助雙方表達自己的關注，聆聽對方的方案及方案背後的原因。雙方不想衝突升溫，明白即使分開，不再是夫妻，但仍是孩子的父親和母親，彼此需要互相合作才能令子女健康快樂地成長。當大家心平氣和時，雙方肯定對方過去為家庭的付出，理解到彼此希望與子女維繫關係，共同分擔父母的責任。調解員協助雙方商討照顧子女的安排、生活費的分擔及探視子女的安排。

引導理性溝通 聚焦子女最佳利益

處理離異及贍養費的爭議並不是容易的過程，有部分人選擇訴諸法庭以解決相關爭議。除了訴諸法庭之外，調解是另一種有效解決爭議的方法。面對一對因婚姻關係破裂而尋求協助的夫妻，調解員並非判斷對錯，而是着重引導雙方理性溝通，聚焦子女的最佳利益，協助雙方達成共識，共同為子女及自己的未來做出妥善安排，例如確定子女的撫養權、探視權及財產分配。

即使意見分歧，仍可心平氣和坐下來商討子女事宜，是父母送給孩子最大的祝福。放下仇怨，為婚姻畫上句號，揭開人生的另一頁，是為自己及對方送上的一個祝福。

若你或身邊的朋友面對離異的爭議，願意釋出善意與對方商討，歡迎你們選擇本會調解服務。

詳情：mediationcentrehk.org/hyab

文：梁翠迎（香港家庭福利會 家事調解員）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

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[Happy PaMa 教得樂 第554期]