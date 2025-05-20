善養救未來：療癒嬰兒期親子創傷

到女兒一兩歲時，經常半夜大哭要跟我們一起睡。她睡前又會特別精神，我們哄睡哄很久她都不睡（後來知道是因為我和丈夫都要上班，她想爭取時間和我們相處）。有時我和丈夫不勝其煩，又會採取「由她哭」的方案，不哄她睡，讓她哭累了自然睡着。每次我看到女兒哭到睡着，內心都很難過，然而下一次她再哭，我又會被哭聲煩得不想理會她。

孩子行為問題是求助信號

後來叫我無視嬰兒哭鬧的朋友的孩子，以及我女兒，都出現了情緒和行為問題。當我接觸到《善養小童成大同》一書，馬上感到追悔莫及！孩子的行為問題其實都是求助信號，而求助背後的原因，很多時是因為家長忽略了兒童的成長需要。而嬰兒期其中一個最大的需要就是安全依附——大人能及時回應他們的生理和心理需要，成為他們可靠的依賴對象。

嬰兒沒有時間觀念，一剎那就是永遠，他們也很脆弱，很依賴大人提供及時回應，讓他們感到安全。我嘗試代入嬰兒的感覺：當我離開媽媽的肚子，到一個完全陌生的世界，渴望被安撫時，卻沒有一個人能給我溫暖，我會感覺像永遠都沒有人會理會自己。當我終有一天放棄哭鬧時，我並不是學乖了不再哭，而是我放棄相信世界會對我作出回應，那是多麼的絕望啊！為何我當初完全沒有站在女兒的角度去想，讓女兒陷入這麼難過的境地呢？

嬰兒的哭鬧從來都不是為了「操控」成人，他們只是在單純地表達自己的需要。但我們在傳統教養下長大，向來受到權威操控，會認為孩子需要被操控，並很怕被反操控。而如果我們小時候有被禁止哭鬧的經歷，很大可能令我們長大後不能接受哭鬧聲。

不是依賴 是互相依靠

有家長會擔心即時回應會造成孩子依賴，獨立不了。但近年研究發現，早期能安全依附的孩子，長大後能更快和更輕鬆地獨立，並且會有更健康的體魄。嬰兒期是絕不會被寵壞的。心靈健康界也提倡：not dependent, not independent, it's interdependent（不是依賴，不是獨立，而是互相依靠）。過早被迫獨立的孩子，長大後就算遇上困難，也會偏向不去求助，造成更大心理隱患。

我很想可以回到過去，當女兒一哭時便馬上抱起她安撫，無奈女兒已長大了。有次我向9歲的女兒分享感受，告訴她嬰兒時我們試過任由她哭，我感到很難過很後悔。女兒聽後馬上扮成嬰兒在牀上哭，我便馬上抱起她安撫，流着淚說對不起。這個扮嬰孩遊戲持續了兩星期，每次都是女兒突然主動扮哭，兩星期後，她彷彿覺得足夠了，就沒有再扮了。

而在這個遊戲中，最被療癒的是我自己，我感到我在補償女兒，同時讓自己的難過被看見。

希望更多人能接觸到《善養小童成大同》一書，讓更多孩子的成長需要被照顧，父母和孩子都更幸福地成長。

文：周芷欣

作者簡介：佛系媽媽芷欣，佛法輔導碩士，育有一子一女。原本家庭事業兩得意，產後卻陷入抑鬱。後來接觸到《善養小童成大同》一書，從中看見自己抑鬱背後的童年創傷，深受感動，最後憑借佛學和內在小孩走出陰霾，放棄原有工作，致力推廣善養和療癒。

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[Happy PaMa 教得樂 第554期]