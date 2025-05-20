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Happy PaMa 教得樂 第554期

Happy Pa Ma

親子百分百：姜太公親子智慧

【明報專訊】姜太公以兵法智慧輔助周朝建立，《姜太公六韜》不僅適用於戰爭，也對現代人生活和家庭教育提供啟示。專家更從中分析親子教育重點，將古代戰略思想轉化為現代家庭教育的原則。

姜太公在兵法中強調「知己知彼」，這在親子教育中同樣重要。每個孩子都有獨特的性格、興趣和天賦。父母應深入了解孩子的個性，並根據其優勢作針對式的教育。

例如，對數學感興趣的孩子，我們可以透過數學遊戲來引發他們的學習熱情；而對擁有語言天賦的孩子，則可以鼓勵他們寫作或參加演講比賽。教育策略因應孩子的需求而靈活調整，讓他們在興趣中找到前進的動力。

隨機應變 及時調整教學方法

兵法中提到「隨機應變」，強調根據環境和形勢的變化調整策略。父母應當明白孩子學習狀况和心理狀態會隨時間而變化，及時調整教學方法能更有效地幫助孩子。父母的引導和支持亦至關重要，隨時觀察孩子的反應，才能靈活調整。

此外，姜太公兵法中重視領袖的威望和榜樣作用。對於親子教育而言，父母就是孩子最初的榜樣，其言行、品德和價值觀，都深深影響孩子的成長。父母若能冷靜積極地應對難題，孩子亦會從中學到面對挑戰的正確態度。而在處理家庭矛盾時，父母溝通、表達情感的方式，亦會成為孩子日後人際交往中的參考。

與孩子設定學習目標和人生規劃

兵法提到「謀定而後動」，提醒我們策略與計劃的重要。教育不是一朝一夕的事情，父母不妨與孩子一同設定學習目標和人生規劃，並在過程中不斷檢討與修正，讓孩子在學習與成長的過程中逐步實現自我價值。姜太公認為，謀略需要智慧和靈活思維。親子教育中，父母應鼓勵孩子主動思考，培養其分析與解決問題的能力。與其直接給出答案，不如透過問題引導孩子拓展思維，還能建立自主學習的思考能力。

總結來說，姜太公的兵法智慧讓我們更加靈活地幫助孩子成長，也培養他們的健全人格和生活技能。希望每位父母都能在教育的過程中發揮古人智慧，為孩子的未來奠定堅實的基礎。

《晨光第一線》──「親子百分百」每集請來育兒及教育界專家，分享教養孩子與建立良好溝通的秘訣。環節逢周一早上6至10時於港台第二台（FM 94.8 – 96.9）播出。Radio2.rthk.hk

文：白原顥

作者簡介：資深傳媒工作者，現為香港電台第二台《晨光第一線》及《Teen空海闊》主持人。身兼媒體創作及活動司儀，同時擔任多個地方旅遊大使及食品代言人，現育有2名兒子。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第554期]

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