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Happy PaMa 教得樂 第554期

Happy Pa Ma

親子筆陣．媽媽維特：放遠看吧

【明報專訊】阿仔們細個時，我常常在臉書上分享一些關於他們的小故事。臉書偶爾彈出的「當年今日」回顧，總會讓我重拾一些差點散失的寶貴記憶。除了緬懷，舊事重溫還有一個重大意義——對照孩子與自己的今昔，往往讓我更深刻地體會到，教養孩子真的要放遠視線，不執著於一時。

人是很容易不自覺地以偏概全的。像是近日，我逐則回溯10年前的記事，才赫然想起，現在15歲的大仔所展現的怒火和抽離，只是他的一部分；他早年也曾流露依附爸媽、愛惜弟弟之情（大概就是有點「傲嬌」吧），只是我都忘了，選擇性地記着他的高冷。

回溯舊帖也讓我看到阿仔個性的萌芽。大仔4歲時，我對他的行為執得很緊，會用獎勵計劃引導他，開列清單，做哪些好行為會有印，儲滿一定數目就能換禮物，也有一些行為會令印仔被取消。清單貼牆前，我突然想起嫲嫲，用紅筆在尾加一項：「如果地上玩具令人跌倒，取消2個印。」並一再警惕他，老人家跌倒後果很嚴重。如今回看，自己確是行為學派，規範之緊令人咋舌。

不過，我真正忘記的戲肉是，在我寫完後，阿仔隨即拿一張白紙，一臉認真地訂立一個針對大人的「規則表」，以他有限的詞彙寫「如果大人令老人加（家）跌倒」，並強調「如果（他名字）和BB（弟弟）變老，（大人也）不可以擺野（嘢/東西）地上」。當然，句子並不完整，寫到最難的「變」和「擺」二字，他叫我教他寫。

我滿有耐性地見證他第一次自發地「我手寫我心」，看得出他想訂立自己的框架，與大人分庭抗禮。但那時我着眼的是，他對現實的認知太有限，他和弟弟不會變老，大人也不會亂放東西令他絆倒。既然不可能發生，就沒有後續需要理會。我鄭重地把他寫的也貼出，而且跟我寫的並排，自覺已是功德圓滿。在臉書記述此事時，我只是覺得小子有趣而已。

那時候，我沒特別想過要回應他的內心，亦未擁有這份覺察。10年過去，現在的我終於有能力在字面之下，看進他更深的內心。我看到，媽媽試圖祭出一套賞罰分明的機制，鉅細程度其實超出4歲孩子的盛載力。即使阿仔看似語言思維上能夠理解，行為上也確有跟從，但在感情層面，他是吃不消的。「賞罰分明」可以是一種實踐的態度，春風化雨地滲透日常生活當中，但媽媽選擇的卻是以冰冷的公文形式，宣示教條，像行政人員一樣執行。道理分明，卻沒有愛的溫度。

缺乏溫暖的愛和信任

正如伴侶是天賜的緣分，家長和孩子也是天作之合。我常形容大仔是冷男，其實我自己也有「相當冷」的部分，尤其在新手階段，內心的不安常讓我不自覺地以「公事化」狀態「執行」親職。兒子另立規則表，當中表達的信息其實很簡單——媽媽的賞罰機制讓他不舒服，少了一些他說不出的東西（今天我代你說出來，就是缺了溫暖的愛和信任，信任孩子你自自然然就會做到，壓力反而會令你內心反抗）。他不懂得用小兒的直接方式，簡單表達情感，而是模仿媽媽，複雜而冰冷地列出清單，一個大人覺得幼稚的清單。

渴望公平 更渴望大人愛護

他寫的「變老」，我現在明白到是一種比喻。為了教他愛護嫲嫲，我警惕他老人跌倒後果嚴重，他接收到的卻是被預判會做壞事的指摘和壓力，而老人是會得到特別愛護的。他的「變老」其實是一個渴望，渴望公平，更渴望大人也特別愛護他。

我看到大仔的強烈自我如何萌芽，也看到自己的變化。換了現在的我，當然會把那個獎罰表拿下，讓孩子真切感受到愛護。事實上，伴隨自己的成長，我教養孩子的方式不斷在變，我也從沒在弟弟身上行這一套。不過，當年把BB列為戰友的大仔，一直認定弟弟也會受到同樣模式管教，常不滿我沒一視同仁。他不明白，我不再是相同的我，弟弟的個性和需要也跟他不同。

時光不會倒流，也不必倒流。看清事情脈絡，更能明白一切自有因緣和合，看到孩子的無限可能。放遠目光，自會看到他們展翅成長，成就不必有我。明日話今天，定當如是。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第554期]

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