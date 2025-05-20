明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第554期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：跌倒了，重新站起來

【明報專訊】我不常踏足幼稚園，早前因採訪走進其中，方發現原來今時今日的幼稚園，是這樣美輪美奐的。像位於沙田的仁愛堂鄭丁港夫人幼稚園，不單裝潢得像一個童話世界，甚至還設有一個小型溜冰場！看着小朋友在場上自由滑行，就算跌倒後也重新站起，繼續挑戰自己，我便自愧不如。

培養孩子勇氣和自信

回想起幾年前，我也試過溜冰，但當時走出一步就跌倒3、4次，缺乏勇氣和耐性的我，便隨即放棄。然而，眼前的小朋友恍如小小的勇士，無畏無懼地在冰上探索，縱使一次又一次跌倒，卻又一次又一次爬起來，臉上始終掛着開心的笑容，沒有絲毫退縮的意思。如校長姜育香所說，成長像一場冒險，充滿了未知和挑戰。重要的是，勇敢地去嘗試，從失敗中學習，在挑戰中成長。幼稚園不僅是學習知識的地方，更是培養孩子勇氣和自信的搖籃。

為了讓孩子擁有一個快樂的童年，這間幼稚園還舉辦了豐富多元的活動，例如每周五的Happy Friday，包含學習生活技能、玩集體遊戲、試吃特色小食、演英語話劇等，在不同方面入手，寓教於樂。不過記者更喜歡今年推行的回收計劃，把資源回收與獎勵機制結合。由於獎品包括蔬果，便令到小朋友從前視為討厭的食物，頓變成努力換來的獎賞，倍覺珍貴。這一方面可培養出小朋友的環保意識，同時亦可改掉他們偏食的習慣，可謂一石二鳥的良策。

文：陳真紀

[Happy PaMa 教得樂 第554期]

上 / 下一篇新聞