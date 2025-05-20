本周FOCUS．採訪手記：跌倒了，重新站起來

培養孩子勇氣和自信

回想起幾年前，我也試過溜冰，但當時走出一步就跌倒3、4次，缺乏勇氣和耐性的我，便隨即放棄。然而，眼前的小朋友恍如小小的勇士，無畏無懼地在冰上探索，縱使一次又一次跌倒，卻又一次又一次爬起來，臉上始終掛着開心的笑容，沒有絲毫退縮的意思。如校長姜育香所說，成長像一場冒險，充滿了未知和挑戰。重要的是，勇敢地去嘗試，從失敗中學習，在挑戰中成長。幼稚園不僅是學習知識的地方，更是培養孩子勇氣和自信的搖籃。

為了讓孩子擁有一個快樂的童年，這間幼稚園還舉辦了豐富多元的活動，例如每周五的Happy Friday，包含學習生活技能、玩集體遊戲、試吃特色小食、演英語話劇等，在不同方面入手，寓教於樂。不過記者更喜歡今年推行的回收計劃，把資源回收與獎勵機制結合。由於獎品包括蔬果，便令到小朋友從前視為討厭的食物，頓變成努力換來的獎賞，倍覺珍貴。這一方面可培養出小朋友的環保意識，同時亦可改掉他們偏食的習慣，可謂一石二鳥的良策。

文：陳真紀

[Happy PaMa 教得樂 第554期]