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Happy PaMa 教得樂 第554期

Happy Pa Ma

學校巡禮：幼稚園推動戲劇教育+創意活動 孩子走進愛麗絲小門 開展成長冒險

【明報專訊】在沙田駿洋邨一隅，藏有一所將童話化為現實的幼稚園——仁愛堂鄭丁港夫人幼稚園。孩子每日穿過如《愛麗絲夢遊仙境》的小門，踏入北歐森林般的校園。在這裏，他們化身故事中的主角，在戲劇舞台上展現創意，又可在仿真溜冰場上溜冰，學會克服挑戰。這所幼稚園致力於讓孩子擁有愉快的童年，同時透過戲劇教育與創意活動，培育他們全人發展，將每一天變成充滿驚喜的成長冒險。

文︰陳真紀

踏入仁愛堂鄭丁港夫人幼稚園，彷彿打開了一本立體童話書。校門處那道靈感源自《愛麗絲夢遊仙境》的「魔法小門」，成為孩子每日上學的起點。「小朋友穿過小門來到校園內，如同愛麗絲墮入兔子洞進入新天地，象徵踏入人生新旅程，展開一段成長冒險。」校長姜育香說。

角色扮演+情境互動 知識生活化

北歐小屋書記處、冬日森林攀石房、參天大樹圖書區等，整個校園以充滿故事的主題空間包裝，緊扣學校深耕多年的戲劇教育理念，讓孩子在如此環境中激發想像力與創造力。姜育香表示，幼稚園自2021年創校開始，便將戲劇教育視為核心教學法，但因經驗豐富的教師相繼離職，戲劇教育一度陷入停滯。直至去年，她出任校長一職，重新安排教師接受培訓，逐步將戲劇元素融入日常課程之中。

她解釋，戲劇教育集語言、肢體、藝術音樂、同理心訓練於一身，透過角色扮演與情境互動，讓幼兒親身體驗，將書本知識變得生活化。「有時老師會帶領小朋友進入故事特定角色，例如扮演《三隻小豬》的大哥或大野狼，讓他們體驗人物的感受、思想，然後自行決策，改寫故事情節和結局。」在過程中，小朋友需協商角色分配，討論情節發展，無形中鍛煉團隊合作與溝通技巧；而透過肢體語言詮釋角色，更進一步提升身體協調與表達自信。校內還有一個以莎士比亞《仲夏夜之夢》為設計靈感的五感舞台，配備專業的音響、燈光和投射系統，不時會作為表演場地。

溜冰體驗 學抗逆力

至於校園另一亮點，必定是一進校門就能看見的仿真溜冰場。姜育香透露，這項設施啟發自仁愛堂田家炳小學的冰球常規課程，參考了他們的成功經驗，在創校時特意引入仿真溜冰場。為了把這項有助兒童身心發展的運動引入幼兒階段，校方每學期都會開設溜冰體驗班，並由仁愛堂田家炳小學派出專業教練指導。

只見在溜冰場內，孩子穿上溜冰鞋和護具，興奮地跟隨教練的指導學習行直線和轉彎。過程中難免踉蹌跌倒，但令人意外的是，大多數孩子不哭不鬧，反而咯咯笑地爬起來，拍拍護膝又繼續前行。姜育香欣慰地說，每個小朋友都很勇敢，亦指出溜冰不僅能訓練他們的體能和肌肉協調，還能鍛煉他們的抗逆力，「小朋友在成長過程中不免有跌倒的時候，這正好鍛煉他們抗逆力，學習跌倒後再爬起身」。為了學生安全，教師會確保他們穿好裝備才上場。此外，學校每年會參與仁愛堂田家炳小學舉辦的冰運會，讓孩子有機會實踐所學。

循環體能遊戲 鍛煉身體協調

除了溜冰，校方還非常重視學生的體能發展。學校設計了一套半小時的循環體能遊戲，讓孩子在每周二至四的固定時段邊玩邊訓練體能。教師在校園內設計一條循環路線，安排各種障礙物或任務，訓練孩子跳躍、攀爬、投擲等動作，務求讓他們在玩樂過程中鍛煉身體。姜育香表示，透過這些遊戲，孩子可以鍛煉身體的平衡、協調，並從小培養良好的運動習慣。她還透露，稍後會將自主權交給高班學生，讓他們利用不同資源和物料自行設計「賽道」，同時可培養他們的團隊合作與社交能力。 

未來活動推動長幼共融

姜育香還分享了學校的未來大計，他們將積極推動長幼共融。學校會帶領孩子到長者活動中心探訪，與長者互動、表演，加強他們對長者的尊敬。此外，還計劃在新學期推行「長幼學堂」，讓長者教導孩子一些生活技能，如摺衣服、收拾東西和煮飯等。同時，學校也會邀請長者到學校與孩子一起玩遊戲，促進長幼之間的交流。

■仁愛堂鄭丁港夫人幼稚園

類別：非牟利

地址：沙田火炭桂地街20號 駿洋邨駿洋商場地下KG01號舖

查詢：2682 4000

網址：yotmctk.edu.hk

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