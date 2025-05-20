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旅遊

四川千年石刻傳奇 乘船跟樂山大佛完美打卡

【明報專訊】四川自然、歷史景點豐富，遊歷當地，除了探望國寶大熊貓，還有很多值得到訪的地方。距離成都市約2小時車程的樂山市與峨嵋山風景區，是遊四川的經典行程之一，兩地相鄰，適合安排一日遊。先到樂山大佛感受世界規模最大的石刻造像帶來的震撼，然後在峨嵋山腳下的報國寺漫步，享受清幽的寺院環境，放慢步伐。

樂山大佛，是世界規模最大、最高的古代石刻彌勒佛坐像，曾有詩人形容「山是一尊佛，佛是一座山」，這可不是虛言，大佛鑿建於山中，佛像頭部與山平齊，雙手撫膝，足踏江上平地，身高有近71米，相當於約24層樓高，逾1300年來肅穆、莊嚴地臨江正坐。第一眼見到樂山大佛，讓人不禁驚歎古時的工藝技術，前人歷盡千辛開山劈石，在懸崖建造如此高大佛像，只為後世生活平和安穩。

樂山大佛位處四川岷江、青衣江、大渡河三江交匯之處，古時常受洪水侵襲，造成不少傷亡，海通和尚不忍當地長年深受洪水困擾，遂到處化緣，籌募資金，在唐朝開元初年（約公元713年）開始開鑿大佛工程，前後接近90年，經歷4代君主才完工。在大佛初建時，佛像內已設置許多排水裝置，因此這1300多年來，佛像安然度過風吹雨打、洪水來襲，使樂山大佛更具傳奇。

拍攝大佛最佳位置——船上層右方

要一睹樂山大佛，可選擇親身體驗從佛頭走至佛腳，在山間中近距離感受石刻佛像帶來的震撼，全程需時約2小時；若腳骨力有限，又想完整一睹大佛全貌，可乘搭全程30分鐘的遊船（約74港元）。遊船從附近烏尤寺碼頭出發，從碼頭至大佛之間的距離不長，但因遊船數量眾多，每次僅得1至2艘船能停泊在大佛正面，讓遊客欣賞大佛面貌，記者到訪時且行且停需時近20分鐘才到達大佛面前，遊船只停留約10分鐘便回航。時間有限，建議守候在船的上層右方，就可無遮擋與大佛打卡；船上另有攝影師為遊客與大佛拍照，可在下船後額外付錢購買紀念照。如果想乘搭遊船賞佛，建議安排早上到訪，中午過後已有長長人龍排隊登船。

峨嵋山報國寺 賞康熙御題匾額

距離樂山大佛約1小時車程的峨嵋山風景區，武俠小說迷再熟悉不過。原因是金庸筆下的峨嵋派與滅絕師太正是來自於峨嵋山，而現實中峨嵋山的確是中國傳統武術流派之一——峨嵋武術的發源地。這裏山靈水秀，環境清幽，山上有眾多歷史悠久的寺廟，難怪金庸會以此為背景創作出家喻戶曉的峨嵋派。

峨嵋山風景區內有多個景點，以接近峨嵋山最高點的金頂最受歡迎，不少遊客會在山上留宿一晚，於金頂觀賞日出與雲海；如時間有限，位處山腳的報國寺是入山的門戶，承載佛家源遠流長的歷史與文化，亦值得一遊。寺外參天大樹、門外一雙石獅子，守護這座建於明朝萬曆年間的佛寺。報國寺藏有不少珍貴文物，例如門口懸有由康熙皇帝御題的「報國寺」匾額，寺內掛上蔣介石題筆的「精忠報國」橫匾，還有明朝鑄造的紫銅華嚴塔，明朝燒製的瓷佛像，北宋書法家黃庭堅親書的《七佛偈》木屏風等，為這座佛寺更添氣派。

寺內結構層層遞進，從彌勒殿、大雄寶殿、七佛殿到普賢殿，一層比一層高，信眾一殿一殿愈走愈上，依序參拜，更顯誠心。報國寺香火鼎盛，即使是平日下午到訪，也見有不少信眾參拜；大殿外貼有不少信眾的習佛心得，當中不乏年輕人。除了焚香祭祀，向神明祈願，寺內亦設有懸掛許願木牌的地方，讓信眾寫下願望祈福。報國寺雖然歷史悠久，近年仍跟上潮流將紀念品包裝成「盲盒」，50人民幣（約54港元）就可抽一次，隨機抽出開光手鏈、平安扣、風鈴等，增添遊寺樂趣。●

樂山大佛

地址：四川省樂山市市中區凌雲路中段2435號

報國寺

地址：四川省樂山市峨嵋山市黃灣鄉

峨嵋山景區內

入場費：8人民幣（約8.7港元）

●旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.08港元

航班：5月份往返香港與四川成都，國泰航空票價約1940港元起（連稅及附加費）

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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