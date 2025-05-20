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飲食

中環小巷飄來糉子香 端午「龍船」滿載媽媽味道

【明報專訊】臨近端午，除了游龍舟水，觀看熱鬧的龍舟賽事外，最令人期待的，莫過於吃一口美味糉子。

中環小巷有一家專賣傳統食品的小店，主理人製作的「龍船糉」早已賣得街知巷聞，雖然價錢不便宜，但用料貨真價實，每年均有不少熟客、公司企業爭相訂購，更是店內最熱賣的其中一款糉子，究竟它有什麼過人之處？記者早前親身探店，看看這款糉子為何大受歡迎。

5月初的一個早上，中環街道上都是步伐急促的上班族。然而，在這片繁忙之中，永吉街卻帶有一絲悠閒寧靜，記者循着空氣中瀰漫的糉香，走到了香港傳統食品專門店「三陽號食品」。這家小店，門面樸實簡單，店內擺放了各式南貨、傳統食品、五色缽仔糕等食品，當然還有端午節期間限定的多款糉子。店內主理人袁太正忙着包糉子，去年端午前後，她一人包了千多隻糉，今年還未進入包糉高峰期，但她已日包百多隻糉子應市。

祖籍中山的袁太，自小跟着媽媽學包糉。她回憶說，1980年代初來港時，在街邊開「走鬼檔」，看見有人賣糉，自己也嘗試包糉販賣。那時她只賣一款鹹肉糉，卻因用料紮實，很快便贏得街坊口碑。後來，她在中環結志街開設「三陽號食品」，再搬至嘉咸街，現時落戶永吉街。其間她曾打算退休，「但太多熟客想食我包的糉，我又鍾意整嘢食，最終都繼續做下去」。糉子於端午節前1至2個月開售，5月初起糉子種類最齊全，有鹹肉糉、上海糉、蠔豉糉、鮑魚糉、鹼水糉、中山蘆兜糉，以及龍船糉等。

兩款新鮮豬肉 自家醃漏油鹹蛋黃

說起招牌「龍船糉」，袁太露出自豪的笑容。「龍船糉」的名字，源於她小時候的童言。「我媽媽包的糉好大隻，比我現時包最大的龍船糉（約28厘米長）還要大隻。那時家裏不富庶，餡料很簡單，只有一點點肉和分開兩半的鹹蛋黃，主要是綠豆和糯米。因為糉子又大又長，我覺得像條龍船，所以小時候就叫它為龍船糉。」在袁太的記憶裏，一直念念不忘那份樸實的媽媽味道，所以她特地售賣這款龍船糉。

如今的龍船糉，經她不斷改良，餡料已比她童年時代豐富許多，而且更講究材料和製作細節。例如她特意選用泰國糯米，貪其軟糯芳香；綠豆則堅持使用去衣後的原粒綠豆，不易煮爛之餘，豆味也更濃；豬肉要從街市相熟豬肉檔入手新鮮五花肉和脢頭肉，前者油脂分佈均勻，入口甘香，後者肉質彈牙，「新鮮豬肉質素高一些，冰鮮很容易有陣肉臊味」。她出品的龍船糉，每隻均會混合以上兩款豬肉，「如果只想吃脢頭肉便要先預訂」。至於鹹蛋則全由自家鹽水醃製，大部分鹹蛋黃都晶瑩通透，漏油芳香；原粒瑤柱是日本出品，味濃鮮美；花菇和栗子則選用大顆厚肉品種；金華火腿來自肘子部位，香而不死鹹，肉質較軟腍。若想食材升級，還可額外加錢，選配自家浸發乾鮑魚。「我為食，所以包的糉一定要好食。」正因這份執著，讓她出品的糉子成為不少人心中的「媽媽味道」。

蘆兜糉長逾30厘米 上海糉鹹香

看袁太包糉，猶如觀看一場傳統手藝表演，只見她熟練地把兩片柔韌的竹葉摺成三角兜形，先鋪一層冲洗過的糯米，她說「糯米不用浸，直接用水洗，這樣蒸出來才不會軟爛」；之後再放綠豆、冬菇、栗子、鹹蛋黃、豬肉和瑤柱等，層層堆疊；最後再加一層糯米和綠豆，將所有餡料緊緊包裹，每隻龍船糉，用料之多，幾乎滿瀉。裹上竹葉後再以棉線綁緊，確保蒸煮時不會鬆散。袁太只需1至2分鐘便包好一隻糉，速度快得驚人。

龍船糉分為大中小3種尺寸，依記者當日秤的重量，最小的約重0.6公斤，中型0.7公斤以上，大的甚至超過1.3公斤。由於純手工製作，重量、長度並非統一。中和大碼糉均會加入瑤柱，味道層次更豐富。除了龍船糉，店內還有多款特色糉子。經典鹹肉糉只用豬肉、鹹蛋黃、綠豆和糯米，味道樸實高質；中山蘆兜糉「體型」更誇張，最長可達30厘米以上，適合眾親友齊齊分享；上海火腿鮮肉蛋糉鹹香不膩，深受熟客喜愛。為配合現代人口味，袁太還推出素糉、雜豆糉、蠔豉糉等多元選擇，「糉」有一款合你心意。每年端午，不少熟客提早預訂，甚至有公司企業集體訂購。對於這些熟客來說，龍船糉和其他糉子，不僅是一種時令食品，更是一種回憶中的媽媽味道。●

三陽號食品

地址：中環永吉街11號永亨保險大廈地下A舖

查詢：2545 8966

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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相關字詞﹕糉包 老餅家 鹹蛋黃 龍船糉 端午節 糉子

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