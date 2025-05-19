醫路同行：眼眉跳、咽喉痛 或腦血管壓迫神經

年長血壓高、糖尿、血管硬化高危

˙半面痙攣

顏面神經被血管壓迫，引起不自主的面部抽搐，最初表現為下眼瞼痙攣，時好時壞，開始時常被誤診為「眼眉跳」，但最後會發展成經常痙攣，特別在緊張時表現更強烈，並發展至面部上部、下顎以至整個面部痙攣。

˙三叉神經痛

支配面部感覺的三叉神經受到血管壓迫，可引致劇烈疼痛，病發部位多為面部中、下區域，常被誤診為牙痛或口腔疼痛。常見於40歲後出現，典型神經痛持續時間短，從數秒至數十秒，喝冷飲、洗臉、磨牙、用餐均有可能誘發，非常難以忍受。有時痛感甚至蔓延至頭顱，被誤當偏頭痛。

˙舌咽神經痛

當舌咽神經及迷走神經受壓，引致咽喉無名刺痛而吞咽困難。初期病人以為是咽喉炎或鯁魚骨，但無法從鼻咽檢查發現病變。情况嚴重甚至出現心跳過慢，有病人因而被診斷為心臟問題而植入起搏器，事後才發現是腦神經受壓。

神經血管壓迫綜合徵的診斷，主要結合臨牀症狀和影像學檢查的評估。磁力共振造影雖然可以幫助診斷及排除患者其他病變如腫瘤等，但有些病人的常規影像不一定找到明顯壓迫點，需要高解像磁力共振影像才能顯示病變位置。醫生會依據患者症狀和病情變化，決定是否需要進一步檢查。

此病症主要治療方案包括保守治療及手術。若患者感到疼痛，可先考慮服藥紓緩，並充分控制血壓和血糖，但這類口服神經藥物可能引起頭暈及疲倦的副作用。面部痙攣患者可考慮注射肉毒桿菌針，以減少肌肉抽搐。藥物注射效果只可能維持3、4個月，因此以上兩種方法均治標不治本。

最有效治療方案是通過微血管減壓手術，解除血管對神經的壓迫。對於面部痙攣及三叉神經痛，手術治癒率一般在70%至90%，舌咽神經痛的手術治癒率亦相對高。當然手術存在風險，例如流血、感染、脊髓液滲漏及聽力受損等，但現今手術科技進步，可用較細小切口，加上內窺鏡輔助及術中電生理監察，盡量減少併發症，達到九成以上安全效果。若三叉神經痛病人不適合或抗拒開顱手術，可以考慮經表皮神經節封閉術，利用射頻或氣球壓力減少症狀，也可考慮「立體定位放射外科」，該技術利用放射線照射神經，改變對疼痛的感知。

神經血管壓迫綜合徵雖然不如腦中風般有生命危險，但會嚴重影響生活質素，並容易誤診為其他疾病，引起不必要擔憂，所以及早認知和適當治療尤其重要。

文：黃海東（香港中文大學醫院神經外科專科醫生）

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