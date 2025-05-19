中風肌肉張力異常 物理治療改善活動能力

肌肉張力過高會令肢體繃緊痙攣，過低則令肢體鬆弛無力，這些異常的肌肉張力都會影響身體協調及活動能力，更會因為不良姿勢引起疼痛。透過物理治療調整異常的肌肉張力，可改善活動能力，減少疼痛，提升生活質素。

當我們在正常休息狀態下，肌肉張力也不會完全放鬆，它們會有一定的收縮和繃緊程度，以準備在任何情况下，肌肉可透過腦部神經系統接收信號而迅速啟動，讓身體作出適當反應，例如握緊拳頭或放鬆打開手掌等不同動作。

難控肌肉收縮 影響身體協調

然而，對於中樞神經系統受損人士，例如中風患者來說，他們腦部神經系統和肌肉系統之間的互動受影響，難以正常控制肢體肌肉收縮，導致肌肉張力過高或過低。這種異常肌肉張力不僅影響身體協調及活動能力，更會因為不良姿勢而引起疼痛，影響生活質素。

物理治療師可評估患者肌肉張力的情况，制訂針對的治療計劃，同時教導患者及其照顧者，讓他們了解肌肉張力及其處理方法，作出復康訓練指導。以下是物理治療師常用於調整異常肌肉張力的治療方法。

肌肉張力過高 繃緊引發痙攣疼痛

肌肉張力過高會導致肢體肌肉繃緊，引發痙攣甚至疼痛，嚴重時還可能影響關節的活動幅度。以下方法有助放鬆繃緊的肌肉。

1.手法治療或伸展運動

患者可以善用關節支撐器，例如手肘支撐器（arm gaiter）協助固定關節患處，預防肢體關節攣縮變形（圖A）。

若患者手指肌肉張力過高，會令手部一直緊握，一些家庭用品可作抗痙攣之用，如緊握圓柱形水壺（圖B）。

要注意的是，在拉筋伸展時，拉筋部位應該感覺拉扯或繃緊，但不應感到疼痛。拉筋幅度或拉力太大只會弄巧反拙，甚至因為疼痛引致肌肉收縮。

2.透過儀器放鬆或刺激肌肉

功能性電刺激（functional electrical stimulation，FES）可預先設定程式，刺激神經及肌肉細胞，以調整肌肉的活動模式（圖C）。

透過儀器熱敷有助放鬆肌肉（圖D）。

3.下肢固定矯形器

肌肉張力過高或導致足部下垂。患者可以經義肢矯形師評估，配置足踝矯形器（ankle-foot orthosis，AFO），維持足部在正常位置，避免足部下垂拖地而絆倒（圖E）。物理治療師同時會為患者安排平衡及步行訓練，以提升活動能力。

張力過低 肢體無力影響平衡

肌肉張力過低會引致肌肉無力，肢體鬆弛下垂，影響身體活動及平衡能力；亦由於缺乏肌肉支撐及固定，肢體更容易受到外來重力拉扯引致脫位，一些中風患者甚至會面對肩膀脫骱的風險。

若遇上脫骱，應首先尋求醫護人員意見，調整身體姿勢和肢體關節的位置。再透過抗肩脫骱護托來固定及支撐肩部（圖F）。此外，功能性電刺激（FES）有助刺激神經及肌肉，而適當的關節活動或負重運動也能提升肌肉張力。

肌肉張力的控制會直接影響身體的功能及活動能力。每名中風患者的肌肉張力評估及情况各有不同，復康訓練應循序漸進，避免過量或過重的運動，以防止誤用其他身體部位發力，適得其反。如果有任何疑問，必須向專業物理治療師查詢，以確保復康過程的安全，並提升患者生活質素。

文：姚憶然（聖雅各福群會中風復康計劃物理治療師）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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