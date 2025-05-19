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健康

口齒生香：自助箍牙反致前牙開咬

【明報專訊】「醫生，我副DIY牙套搞到門牙歪晒，𠵱家連嘢都咬唔到……」診症室內，28歲陳小姐摘下口罩，露出因錯誤矯齒導致前牙開咬。這樣的案例正是近年「自助式箍牙」風潮下的典型悲劇。近年興起的自助箍牙服務（DIY orthodontics），標榜「唔使見牙醫」、「自己喺屋企搞掂」，吸引不少追求便利或希望節省開支的市民。然而，這種缺乏專業監管的矯齒方式，存在不少潛在風險，更有可能對口腔健康造成永久損害。

牙齒鬆動 牙根受損 加劇咬合不正

風險一：缺專業診斷 忽略潛在問題

牙齒矯正並非單純改善牙齒排列。專業矯齒治療前，牙醫會通過臨牀檢查、X光片及牙模分析，全面評估矯齒人士牙周健康、顎骨結構及咬合關係。潛在問題如牙周病、顳下頜關節（牙骱）問題或牙根吸收等，必須先排除問題或治療，否則強行移動牙齒可能導致情况惡化。自助式箍牙跳過此關鍵步驟，僅依賴用戶自行印模或拍照，無法全面評估口腔狀况，可能導致矯正過程中牙齒鬆動，牙根受損，甚至加劇咬合不正。

風險二：錯誤施力 致牙齒永久損傷

牙齒移動需精準控制力度與方向。專業矯正器（如傳統牙箍或隱形牙套）由醫生根據個人情况制訂治療方案，確保牙齒在安全範圍內移動，並定期監控進度。若缺乏醫生專業監控，矯正過程無法根據患者個別情况調整施力，可能導致以下傷害：

•牙根吸收：過度或不當施力導致牙根縮短，嚴重可能引致牙齒脫落

•牙齒鬆動：牙周組織受損，影響牙齒穩定

•錯誤咬合：若僅排齊前牙而忽略後牙咬合，可能引發咀嚼困難及顳下頜關節疼痛

牙套材質不佳 增蛀牙風險

風險三：忽略牙周健康 引發併發症

牙齒矯正過程中，牙周組織（包括牙齦和牙槽骨）會承受持續壓力。若口腔清潔不佳或矯正施力不當，可能導致牙齦萎縮使牙根暴露，造成敏感不適，甚至影響美觀；牙周問題若未及時處理，更會加速齒槽骨流失。此外，材質不佳的DIY牙套容易導致牙菌斑積聚，增加蛀牙和牙齦發炎的風險。這些問題一旦發生，往往需要更複雜的治療方案才能修復。

風險四：效果不理想 後續治療更困難

不少DIY矯正案例因缺乏醫生監控，最終牙齒排列未達預期效果，甚至比矯齒前更差。當患者尋求專業協助時，可能因牙根或牙周已受損，令後續治療難度大增。

牙齒矯正屬專業醫療行為，必須由合資格醫生經詳細檢查後制訂個人化方案，並定期監控進度，絕非自助可取代。牙齒健康影響一生，切勿冒險嘗試缺乏專業保障的DIY箍牙。

文：林倚帆（香港大學牙醫學院矯齒學臨牀助理教授）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕箍牙 自助式箍牙 口齒生香

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