針灸按穴：按揉甜美穴 吸煙產生不快異味

按揉戒煙體穴

1. 甜美穴（戒煙穴）：

甜美穴為近代發現的經外奇穴，在1981年由美國的針灸師歐姆斯（James S. Olms）偶然發現，位置在列缺穴與陽溪穴連線的中間點小凹處。刺激此穴會令吸煙者在吸煙時產生不快的異味，久而久之便會抗拒吸煙，達到戒煙目的，重拾甜美的口感

2. 合谷穴：

合谷穴位於手背第一、二掌骨間，第二掌骨橈側中點處，俗稱虎口的位置。合谷穴有疏風通竅、清肺熱的功效，也有除煩的作用

3. 內關穴：

內關穴位於前臂內側，腕橫紋以上2寸，掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間。內關穴有寧心安神、和胃止嘔功效，可用於改善戒煙期間的惡心、煩躁、頭痛、失眠等不適

以上穴位，以適中力度按揉3至5分鐘至有痠脹感，每天2至3次，煙癮起時按穴尤佳。

敷貼戒煙耳穴

1.神門：耳三角窩內頂端，有安神、除煩作用

2.肺：在耳甲腔中央凹陷處周圍，可改善氣喘、呼吸不暢，增強肺功能

3.支氣管：在耳甲腔內，有改善痰多作用

4.交感：對耳輪下腳端與耳輪內側交界處，有調節交感神經作用，改善煩躁、失眠

5.內分泌：在屏間切迹內耳甲腔底部，有調整內分泌作用

6.皮質下：對耳屏內側面下1/2處，可調節神經功能，紓緩緊張

自行刺激方法：

用中藥「王不留行籽」敷貼穴位，每隔1至2小時或煙癮強烈時按壓15至20秒至有痠脹感以加強刺激，以兩星期為一療程

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