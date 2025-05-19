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45歲或以上 超高齡產婦 妊娠毒血、胎盤前傾、早產風險增

【明報專訊】藝人黃澤鋒與太太陳麗麗近日宣布懷第二胎，預產期為今年9月。現年58歲的陳麗麗，去年花約20萬港元赴台接受人工受孕，兩次後成功受孕，成為「超高齡孕婦」。

現代女性普遍遲婚、遲生育。一般而言，35歲或以上生產的女士即屬高齡產婦，卵巢功能逐漸衰退，卵子數量與質素下降，自然受孕機率逐年下降。生殖科技輔助的確幫助了不少不育、遲育夫婦，但過程中面臨各種風險和挑戰，需仔細考量。

■分享

58歲陳麗麗：赴台體外受精懷第2胎

黃澤鋒與陳麗麗婚後9年誕下一女，當時陳麗麗已屆52歲。她說剖腹產後經歷長時間復元，之後又碰上疫情，本來未有心思再追第二胎。不過，當女兒妃妃上學後見到同學有兄弟姊妹，便渴望做姊姊，加上兩夫婦亦希望將來妃妃有弟妹相伴，因而開始嘗試拼第二胎。

陳麗麗產後經期不穩定，所以沒有特別「設防」，結果在2023年自然懷孕。可惜，胎兒在12周左右流產。待身體復元得七七八八，醫生問她想不想繼續嘗試，由於醫生與台灣的生殖中心有合作，而當地有不少高齡孕婦成功例子，建議他們赴台接受體外受精（In vitro fertilization，IVF）。她與丈夫、女兒討論後，調節好心態，確保財政上負擔得到，全家達成共識，決定再試一次。早在懷上妃妃前，她曾諮詢本地私家醫院有關輔助生育的資料，「醫生第一句已說，不會接受我的個案，成功機會是零，在數據上我的年齡層不會有機會，叫我不要白費心機」。

陳麗麗誕下第一胎時非常驚險，本身有高血壓的她患上妊娠毒血症，有中風之危，慶幸母女最後平安無事。今次接受體外受精前，台灣醫生替她詳細檢查，「他說我的子宮很漂亮，是胚胎着牀的好地方」，再透過驗血，「按數據針對地提升體質，如血液缺少什麼就透過藥物調理」；還需服用荷爾蒙、打排卵針等。她同時看中醫調理身體、注重飲食和運動。整個療程花費約20萬港元，往來台灣4、5次，除了接受相關醫療程序，因兩夫婦並非台灣人，還需向當地政府提交文件證明兩人的夫婦關係。

她嘗試第2次體外受精後終於成功，現已懷胎5個月，妹妹預計9月初出生。她指今胎產檢做得頻密一點，亦一直服用血壓藥來保持血壓穩定，以及服安胎中藥。作為拳擊教練，目前她仍有教兒童拳擊班，但有助教幫忙，避免太操勞。

親子時間重質不重量

陳麗麗懷孕消息引來不少迴響，但夫婦倆並不在乎外界說法。「6年前、6年後，他們都說同樣的話。無論怎樣，我的女兒也都長大了，不是嗎？」會否擔心一對女兒長大後，夫婦已屆高齡，親子相處時間不長，甚至可能要揹起照顧父母責任？她說親子時間重質不重量，而且兩夫婦一向着重健康，不擔心女兒將來會有照顧壓力，「生小朋友不是要她們照顧我，我都可以照顧自己，我們只想有一個家庭，有小朋友會開心一點」。

■醫生意見

接受生殖科技不止考量年齡

香港生育年齡不斷推遲，根據政府統計處數據，在2013年至2023年間，香港女性首次生育年齡中位數由31.3歲上升至32.9歲。香港大學婦產科學系臨牀副教授張嘉宏指，一般將35歲或以上孕婦定義為高齡產婦，更有地方將45歲或以上孕婦定義為超高齡產婦。港大婦產科學系臨牀副教授高嘉意表示，紀錄中全世界最高齡產婦是一名73歲印度婦人，使用捐贈卵子誕下一對雙胞胎。

40歲以上IVF 成功率低於10%

高嘉意表示，女性隨年齡增長，卵子數量與質素會逐漸下降，35歲後卵巢功能明顯衰退，自然受孕成功率亦會下降。面對高齡生育的挑戰，不少夫婦會尋求生殖科技輔助。目前較普遍的包括體外受精（In vitro fertilization，IVF）及子宮內授精（Intrauterine insemination，IUI）。

IVF又稱試管嬰兒，女性施打排卵針刺激卵巢，使多個卵子在同一周期內成長，然後取出；同時要收集男士精液，洗出健康精子，將卵子和精子在實驗室結合，培育成胚胎，再植回子宮內。此方法比較適合輸卵管堵塞、精子活躍度不足的夫婦，「但女性年齡愈大，成功率愈低，35歲以下成功率可達40%至50%，36至40歲約30%，而40歲以上低於10%」。IUI則是將預先收集的健康精子直接注入子宮，以增加受孕機會。它相比IVF侵入性較低，但成功率也較低，只有約10%，如夫妻性生活困難、精子活躍度稍遜，但輸卵管通暢的可嘗試。

香港公立醫院對IVF通常限制40歲以下，而私家醫院部分接受至45歲。高嘉意強調，「年齡只是其中一個考量因素」，還需要綜合考慮夫婦的身體狀况、不孕原因、經濟能力等，選擇最合適且最低侵入性的方案。對於35歲以上女性，IVF通常是首選，因為成功率較高。面對經期不規律的女性，可能先嘗試排卵藥物或針劑改善排卵問題，避免過度侵入性治療。

低劑量亞士匹靈 預防妊娠毒血症

陳麗麗52歲懷第一胎時曾患上妊娠毒血症，屬嚴重的妊娠併發症。張嘉宏指，產婦年齡愈大，懷孕和分娩過程面臨的風險亦相應愈高，「有文獻比對45歲以上及以下的產婦，發現45歲以上產婦更容易有妊娠毒血症、胎盤前傾、過早胎盤剝離、產後出血、早產等問題」。而胎兒染色體異常風險亦較高，最常見是唐氏綜合徵，雖可在早期篩查，但無法完全避免。

他亦解釋，如高齡產婦本身已有高血壓，孕期可能加劇其影響。即使控制得宜，仍不能完全避免患上妊娠毒血症的風險，但可通過早期篩查評估風險及服用低劑量亞士匹靈來預防。然而胎盤前傾、產後出血等問題，則較難干預及預防。

至於早產，張嘉宏指，通過量度子宮頸長度與使用黃體酮可降低風險。高嘉意補充，常見於早期懷孕所打的「安胎針」，一般為黃體酮，有注射、口服、陰道塞劑之分。「黃體酮是孕期重要荷爾蒙，（補充黃體酮）主要針對早期出血、有流產史的孕婦，能幫助維持子宮內膜穩定，減少子宮收縮，降低早產風險。」通常產婦對黃體酮的耐受性良好，但有少數人可能出現水腫、乳房脹痛等輕微副作用。

張嘉宏強調，以上風險並非高齡產婦獨有，所有孕婦都可能面對，一般產前檢查已能照顧到各個年齡層孕婦。除了生理風險，反覆嘗試體外受精的壓力、懷孕期間的焦慮，以及產後恢復較慢，皆為高齡產婦的隱形挑戰。高嘉意提醒，多次IVF失敗可能會對心理造成衝擊，需適時尋求輔導支持。

文：陳真紀、張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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