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劏房雖小：機智劏房街坊生活

【明報專訊】去年秋，我們社會設計二年級工作室一班同學走進荃灣，計劃從政策、資源、社區生態、服務、鄰里，以至住戶日常各方面，以更整全的系統視野設計一套介入劏房問題的策略。即使劏房不叫簡樸房，我們大概都想像到街坊生活的簡樸程度，日子不會過得很輕鬆。但劏房雖小，許多街坊卻漸漸學懂發掘和整理分散在社區裏的資源，種出偌大社區與擠迫居所之間的門路。

看似簡單的一些人、物件和行動，對街坊來說卻構成一個小宇宙，一片穿透不同土壤層的脈絡。

第一層：人的脈絡

●聚集一些人

我們所認識的荃灣劏房居民，其人脈網絡有兩個主要散發點：社區中心和社區客廳（如我們經常接觸的明愛荃灣廳堂和社區中心），以及居民自己組成的社區群組。社區中心提供服務與活動，是居民與人交流的空間；居民群組則透過社交媒體和左鄰右里，分享生活資訊、經驗與智慧，連結成小型的網絡。兩者各自獨立，又相互滲透：社區中心與居民群組之間流通着各種消息和互動，交織出獨特的生態。

‧居民群組

居民群組經常在衣食住行上互通有無，並且自發收集街坊意見，向社區中心建議更貼合大眾需要的服務。

‧社區中心

社區中心容讓生活處境和興趣相近的居民交流，延展更多樣的居民群組。

‧菜檔老闆

假如與菜檔老闆關係好的話，除了平日買菜時會送你多點菜外，老闆還會幫忙接收福建家鄉寄來的食品，助街坊一解鄉愁。

‧福建街坊

很多荃灣的新移民劏房家庭都來自福建，而多年來荃灣社區一直住有許多福建同鄉。平日生活低調的街坊一聽見熟悉鄉音，便會稍為卸下心防，展現真性情。

‧建造鄰里

劏房既然是劏出來的，劏房戶自然不愁沒有「鄰居」。但所謂鄰居不止是偶然住在隔籬，街坊亦不止是剛好生活在同一條街上，真正的鄰里關係需要一起經營。在社區中心，街坊可以透過社區活動擴展社交圈，令彼此關係更緊密。

‧社工同行

街坊的聲音有沒有人聽，往往是脈絡能否種成的關鍵。社工聆聽劏房居民的需要和困難，為居民提供心理和生活指導。社工除了是聆聽者，也是賦能者（enabler）：社工會設立居民小組和婦女小組等團隊，關注街坊的居住權益；劏房居民亦可參與這些團隊，共同探索改善生活的可能。

‧服務樞紐

「社區中心」就如其名字一樣，的確是社區內種種服務和消息交集的中心。社區中心時常與各種非牟利組織合作，為劏房居民舉辦活動。這些服務和活動的聚集，又令原本模糊不清的社區變得更像社區，產生更多交流和互助。

‧公共資源

社區中心亦是街坊與外界資源之間的重要橋樑。了解居民需要後，社工會提供相關公共資源的資訊，有時亦為街坊撰寫推薦信，助他們獲取適切支援。

●流通一些情報

透過這些人際網絡，街坊可以更容易接觸到有用的生活消息，如價格便宜的買菜點、相關的福利計劃申請，以及最新的活動資訊等。而二手物資的情報，亦經常在這些網絡內流通。

●蒐羅一些家具

大部分劏房居民都不會購買全新家具，而只會選擇二手甚至三手貨。省錢固然是原因，但更重要的考慮始終是未來搬遷時的便利性。

劏房戶的生活處境經常變動，唯一不變的是，她們都做好隨時搬家的準備。根據2021年調查，60%的劏房租約為1至2年，反映居民居住狀况極不穩定。普通劏房租金隨時漲價，天台劏房單位則隨時被舉報，還有輪候公屋進度的消息等，都是常見的搬遷因素。頻繁搬遷，令劏房變得不那麼似一個家，更近於臨時庇護所。

也不是所有二手家具都適合劏房戶的。街坊傾向挑選那些容易處理的家具：不用太新淨，以後搬屋時亦毋須一起搬走。礙於空間狹小，他們偏好小型家電，以及易於收納的多功能家品。

‧捐贈和修復

一直以來，最草根的階層往往才是最環保、最珍惜資源的人。

劏房街坊的日用品都離不開反覆維修、回收和捐贈，家具家電和家俬總是一戶傳一戶。復修辦館和歐綠保等團體或公司，有時亦會將修復好的家電送往社區中心，經由社工轉贈有需要的居民。

偶爾，這些家具也被設置成社區中心裏一些獎賞計劃的兌換項目，鼓勵劏房居民在獲取資源的同時，能夠多參與社區活動。

第二層：物件的脈絡

●尋找一些喜好

有了人脈和物資，生活上許多基本物質和社會需要都能勉強應付了；但需要以外，人還有一些（微小的）渴望和欲望，未必都能一一實現，卻給予人動力去想像未來社區生活的可能。

‧消費生活

雖然街坊不愛使用二手家具網絡平台，但二手商品實體店卻恰恰相反；有街坊跟我們說：「都不敢逛太多，每次去都想花錢！」

明愛懷寶坊與救世軍Family Store都是街坊常逛的店。跟劏房一樣，店面空間不大，五臟俱全。從小型家具到節日吊飾，衫褲鞋襪到手辦模型，琳琅滿目。

‧「稀有物件」

曾有街坊心血來潮，帶我們逛二手店，一見櫃子裏的首飾立即兩眼發光，甚至忍不住跟店內路人街坊搭話，幾番掙扎才忍手不買；省下一筆「巨款」後，街坊轉過頭又向我們自豪展示她曾經在店內淘到的手袋和鞋子。

只要有耐性，加點運氣，有時還能在二手店淘到鋼琴、小提琴、結他這類SSR級別的物件。

‧交換和轉讓

街坊鄰里也是二手家具的主要來源。劏房戶建立了不少街坊和同鄉群組；當家裏某些家具再無用處時，她們便會將相片發布到群組裏，看是否有其他街坊想免費或低價「收留 」它們。這樣不僅為家裏騰出空間，也延長了家具的壽命，順道增進鄰里情誼。

我們與街坊傾談時發現，劏房街坊礙於語言限制，或對家具品質有所擔憂，大都不習慣在本地二手平台上交易。她們更信任同為劏房住戶或居於相同地域的街坊；共同的生活背景和經歷，令她們更願意在熟悉的社區內轉讓和交換物品。家品交易／交換不止是純理性的消費買賣，更像是一種源於信任的社群經濟。

第二層：行動的脈絡

●參與，多些參與

許多人以為劏房居民的生活因經濟拮据而單調乏味；事實上，她們正努力由相對被動的資源接收者角色，轉化為社區裏的學習者和服務者，為自身未來和社區創造更多資源。

‧工作坊

除了社區中心舉辦的興趣班、運動課程和節日慶典，街坊亦經常帶小朋友參與一些手工藝工作坊，也是不少劏房居民的生活點綴。

‧語言學習

社區廳堂內的意見板上，寫滿他們對學習的渴求。經幾番投票後，最受歡迎的幾個項目便有機會開班。據社工說，最熱門的通常是粵語和英語班；許多新移民街坊都想學會本地常用的語言，亦方便他日教導子女。

‧義工

不少街坊透過社工引介，投入義務工作，以回饋社會，兼發展個人技能。有街坊分享，部分義工服務提供實務訓練（如縫紉或手工藝），學完便可加入批量製作，製成的工藝作品還可以在區內的義賣活動售出。

總結

劏房家庭為了生存，或生活得好一點，都會努力尋找資源；「資源」亦因此指向了一種經濟生活上的軟弱和缺乏。不過，研究也告訴我們，在摸索、蒐集、使用和分享種種資源（resource）的過程中，人往往會變得愈來愈醒目、靈活和機智（resourceful）。

Elizabeth Sanders和Pieter Jan Stappers聚焦於社會設計前期的衍生研究（generative research），發現看似平凡的社區裏，其實隱藏着許多機智的用家，懂得從自身解難經驗裏整理出一個又一個具獨特風格的百寶袋，內裏收藏了許多手到拿來的語言、知識、經驗、方法、智慧、手藝，以至與人溝通、合作和互助的能力。Sanders和Stappers將這些百寶袋稱為convivial toolbox，亦即令人與人得以共同營造友善生活的工具箱。

若要理解劏房問題，我們先要理解住在劏房的人並非等待救援的弱者，而是一個個經驗老到的師傅：自己的工具箱自己砌。我們在劏房研究中一再見證了這片由人、物件和行動衍生出來的根莖脈絡，如何穿過板結的都市土壤，畫出一道道機智生活的路線。

文˙ 張銘沁（理工大學設計學院二年生）

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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