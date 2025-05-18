讀食時光：他方的夜粥 記台北清粥小菜

記憶中的「小李子」

「小李子」賣清粥小菜，可以把它理解成台灣的自助粥店。我的感覺是，比起粥店，「小李子」更像「潮州打冷店」。顧名思義，清粥小菜就是「清粥」和「小菜」。說是清粥，但大家更常點用番薯來煮的「地瓜稀飯」，即「番薯糜」。至於小菜，有熱葷、涼拌、海鮮、燜肉、鹹蛋、皮蛋、炒蛋和鹵菜等。粥飯可以添，而小菜則要自行去挑去取。是不是很像打冷？

記得我和P去光顧「小李子」的那天，是個雨夜。我們當日下午在大稻埕逛來逛去，打算逛到天黑，然後坐捷運去「小李子」吃晚飯。逛着突然下雨，悠閒不起來，唯有趕快到捷運站。候車時看看地圖，覺得「小李子」離捷運站不遠，下雨也不成問題，就繼續前往；怎料離開捷運站後，風雨大作。我們和其他食客走進「小李子」時，都一身濕氣，有點狼狽。伙記看着濕漉漉的食客，若無其事，逐一安排入座。

P留在桌上看守行裝，我則負責取小菜。聽說伙記會來問食客要粥、飯還是地瓜稀飯；但我取了小菜後，地瓜稀飯已一大鍋的擱在桌上了。P說沒人來問他要什麼，直接上了稀飯。伙記很精明，認定了我們就是兩個說不清也聽不懂的遊客。

潮州粥與地瓜稀飯

清粥小菜店主要做早餐、晚餐和消夜生意，營業時間各有不同，大致分成白晝和晚上營業兩類。我們下榻的酒店，就近永樂市場；那裏有一家獲台灣作家舒國治讚賞的清粥小菜店，早上6時營業，午市就收檔，不適合夜貓子。「小李子」則在黃昏才開始營業，至翌日早上6時，消夜時段很旺。

潮州打冷店也是晚上營業的。小時候，我家晚上常去大牌檔打冷。兄長吃的是白飯，我吃的卻是粥；大概因為我吃飯又慢又心散，沒法吃光白飯，點了浪費。晚上打冷都吃粥，這令我一度以為，廣東話說別人「食過夜粥」（習武），是指對方是潮州人。打冷即潮州菜，粥自然是潮州粥了。記得香港作家也斯憶述，他和文友編《大拇指》的時候，有時會工作至夜深，就得光顧「好像老不關門」的打冷小攤檔，吃潮州粥。

「潮州粥」是怎樣的呢？香港有很多做法不同的粥：煮得綿滑、不見飯粒的最受歡迎，就是外地人口中的「廣東粥」；飯粒開花（爆開）而水分清澈的，就是也斯所說的「潮州粥」；還有在家用滾水泡熱隔夜白飯的「冷飯粥」、有水無飯的「粥水」，以及水分甚少的「爛飯粥」、「粥仔」等。

地瓜稀飯用黃心番薯（地瓜）來煮，質地與潮州粥很像，都是水、飯分明；可是，地瓜稀飯不會像潮州粥般煮至飯粒開花，只會到達準備開花的階段。用廣東話來說的話，「地瓜稀飯」可以說成「番薯潮州粥」。怎樣確保飯粒準備開花但尚未開花？觀察就好。看着白米慢慢吸水、膨脹至快要爆開，就果斷熄火。

別人煮稀飯、潮州粥，最多只是開花；而我通常非要義無反顧地，把開花飯粒煮至面目全非不可。某台灣文友曾告訴我，廣東人的「粥」，是她心目中的「煮壞了的粥」——原來廣東人是這樣壞啊。

亂點小菜的遊客

「小李子」的小菜款式，多得令人難以置信；像「花多眼亂」這樣庸俗的說法，完全不足以形容當日所見——簡直是菜多眼亂，魚多眼亂，豆多眼亂，蛋多眼亂，肉多眼亂。款式都很多，但亂的只有不知所措的我。別人都點好了，我仍呆站在一堆冷盤前胡思亂想。就依賴直覺吧，取了涼拌皮蛋豆腐（我見大家都拿了）、乾煎魚（受打冷的凍魚影響）、炒豆乾（豆乾送粥，合情合理）、炕肉（好像燜得軟爛）；最後多看一眼，再要一份炒蛋。去大牌檔，送飯送粥也好，必定會點炒蛋。

吃到一半，在台師友來訊關心，問我們雨夜到了什麼地方。我回傳了小菜的照片，師友看罷笑說，遠道而來怎麼這樣傻，去吃普普通通的東西。我懂他們的意思；正如我也不曉得，火腿、雞蛋、通粉、白方包、人造牛油，誰不會在家煮出常餐？但大家還是會來香港吃常餐。

最終是半桌小菜，是遊客一貫的雜亂無章。師友為我結案陳辭，說這頓清粥小菜沒有取配稀飯的醃漬物，像是菜脯、破布子、脆瓜、鹹蛋。對啊，要用鹹蛋、鹹酸菜、花生、菜脯、腐乳來送粥。我竟然忘記這些練習了40年的事情。無論如何，功夫我沒學過，但「夜粥」算是吃過了。愈是看不見，愈是想念，想念每個又慢又心散的夜。

地瓜稀飯與小菜。食譜

地瓜稀飯

【材料】（2碗份）

‧黃心番薯（地瓜）……約100克

‧白粳米（珍珠米）……約50克

‧清水……500毫升

‧辣椒腐乳……適量

【做法】

1.白粳米洗淨，晾水備用

2.番薯洗淨，去皮，切塊

3.大火加熱清水至沸騰，倒入白米

4.大火拌煮5分鐘，加入番薯。轉小火煮至米粒和番薯僅熟，約10分鐘

5.熄火燜焗10分鐘，伴以辣椒腐乳上桌

乾煎鯖魚

【材料】（1人份）

‧鯖魚柳……1片

‧鹽……大半茶匙

‧檸檬……適量

【做法】

1.魚柳洗淨，抹乾

2.以鹽塗抹魚柳，靜置10分鐘，再次抹乾魚柳

3.油煎魚柳至熟。食用前澆上檸檬汁

番茄炒蛋

【材料】

‧番茄……約60克

‧雞蛋……1隻

‧鹽、糖……適量

‧白胡椒粉……適量

【做法】

1.番茄洗淨，切塊

2.雞蛋打散，以鹽、白胡椒粉調味

3.番茄以油爆炒，以糖調味

4.倒入雞蛋，拌炒至熟

作者簡介：香港恒生大學中文系助理教授。終日流連中外飲食書寫，追憶文字食光。著有《食字餐桌》、《小食部》等。臉書專頁：食字餐桌。

文、圖˙ 鄒芷茵

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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