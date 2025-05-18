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{黑臉疲勞達人}余日東 黑臉琵鷺守護者 盼小伙伴毋須搬家

【明報專訊】睇雀睇了30多年的余日東（東爺），臉早被太陽曬黑，接任環保團體香港觀鳥會（鳥會）總監後，除了黑臉還多了疲勞，愈來愈像他保育的候鳥「黑臉琵鷺」。在上周日世界候鳥日前幾天，記者跟東爺到米埔實地睇雀，預想北部都會區（北都）發展影響。東爺小心喚團友勿驚擾雀鳥，謹慎籲最好不要問太多。要到了觀鳥亭，拿起望遠鏡，他才放下警戒﹕「一、二、三、四、五。六、七、八隻。」魚塘中琵鷺幼鳥未知來年同伴要否「搬屋」，新家長得怎樣，至少此時此刻圍圈發白日夢。

黑臉琵鷺全球破7000

后海灣反跌

原來記者精心挑選的5月世界候鳥日，是個誤會：5月歐洲聽得到候鳥唱歌，香港境內只有未到繁殖年紀的寥寥幼鳥，成鳥要趕向北飛，選最好的地方築巢。

天公似是嫌我們一行人的失誤未夠慘，好好的一大早竟落暴雨，記者和攝記心裏想「大鑊啦」，應該什麼都拍不到，東爺卻說鳥會同仁等了整個春天，就是在等滂沱大雨，雀鳥落地休息。方才臉仍黑的東爺幾秒間容光煥發，「你哋真係好好彩！」果不然？除了黑臉琵鷺和池鷺外，東爺表演了「聽聲辨雀」——還有一隻黃腹鷦鶯。

我們隨忘記疲勞的東爺進入米埔自然保護區，沿路邊境鐵絲網外是深圳河。北都即將讓港深創科又融合，行政會議去年已核准，範圍包括保護區外近百公頃「濕地緩衝區」的「新田科技城」等分區計劃大綱草圖；早前新田科技城司法覆核亦因申請人退出訴訟、法庭拒批更換申請人而告終。

2025年的香港，在米埔分辨港深仍容易，高樓林立那邊是深圳，涵蓋福田、南山玩樂打卡點，香港這邊是供遷徙鳥覓食的荒廢魚塘。

黑臉琵鷺屬全球瀕危物種之一。1989年，業餘觀鳥者、工程師Peter R. Kennerley在鳥會發表報告，提出黑臉琵鷺瀕危，引發保育運動潮。環團保育米埔濕地，又以黑臉琵鷺為明星物種，喚起普羅大眾關注。

身為濕地鳥種，牠需要在海邊棲息，多數分佈在東亞。運動成果不錯，鳥會統計指，其數量從2003年全球共1000多隻，升至今年過7000隻；惟后海灣（包括香港及深圳）一帶數量按年下跌逾一成，錄得328隻，亦要面對本港濕地或將減少的威脅。

目前香港境內，若要為不會說兩文三語的黑臉琵鷺找個代言人，非東爺莫屬。可是他反高潮坦白，自己對黑臉琵鷺非「一見鍾情」，1998年受世界自然基金會（WWF）邀請，研究黑臉琵鷺習性和數量時，他心中想的是「好老實……覺得只係做黑臉琵鷺好Q悶。我係想睇其他雀呀嘛！」

初中結鳥緣 「係佢選擇我」

雖然雀迷東爺曾瘋狂得為睇雀搬到米埔村住10幾年，他小時候跟許多香港人一樣，都是在城市、公屋長大的。他入坑成為生態愛好者的契機，要數英國自然學者David Attenborough的紀錄片，和小時到圖書館看各種動物書，一發不可收拾。

1986年，仍在讀初中的東爺開始睇雀。「睇咗新聞，覺得米埔好正，諗辦法點入去。」他報名WWF米埔觀鳥團，被告知需自備兩大法寶──鳥類圖鑑和望遠鏡。「鳥類圖鑑我一早搵到。」當年圖書館內1983年出版的New Colour Guide To Hong Kong Birds，東爺續借了幾十次。

他再央求父親，買一副「雜嘜牌」但也要港幣200元的望遠鏡，從家中窗戶傻傻練習對街望。整裝齊備，提早到達米埔。「結果入到嚟，我做咗傻仔！其他人冇望遠鏡又冇書，原來最認真係我。」去過米埔一次，東爺就成雀迷，1987年寫信加入鳥會做會員。當年鳥會會員多為外籍人士，寫信來往數次後，英文仍極差的東爺跟華人會員到元朗尖鼻嘴觀鳥，又與天文台前台長林超英成為雀友。

上述被他借完又借的書，近年正是由林超英翻譯和增編，鳥會出新版成《香港及華南鳥類野外手冊》。時下年輕鳥迷比東爺少時幸福：「我睇英文書係完全唔知發生咩事，淨係睇圖。嗰時圖鑑冇中文版，全部英文，我要查字典。發現就係話，原來睇多啲雀係要學英文，要讀好書。」

在藍領家庭長大的東爺憶述，「我老竇做工廠，一個星期休息一日。見佢我就知，放假攰到死，唔會做到啲咩。我怕冇時間睇雀，夾硬讀、死讀，入到大學我覺得係運數嚟」。1996年，他入讀港大環境科學系；畢業後為WWF研究黑臉琵鷺，亦以同一種鳥為碩士論文主題。

那時仍嫌研究單一雀鳥悶的年輕東爺，若不是想要累積經驗，可能不會與此鳥結緣，「某程度係佢選擇咗我」。「我以前廿四小時都喺度數雀，日頭瞓教夜晚數，全天候好天、曬、落雨都數。」他終於發現這種鳥有趣，甚至與地緣政治密不可分，團結同業及保育成果再讓他愈做愈開心；2003年，他接手「黑面琵鷺全球同步普查」的統籌任務至今，近年則有鳥會同事幫忙。

說好琵鷺故事 地緣政治也有關

黑臉琵鷺不是一開始就是明星。「2000年左右，開初其實香港人係冇乜感覺嘅。第一冇乜人見過佢，第二覺得佢個樣戇居，扁起個嘴唔知做乜鬼，又唔colourful，得白色黑色。」

東爺印象中，是2000年代周潤發與黑臉琵鷺合照的海報，甫讓這飛禽街知巷聞。那些年新聞媒體以「黑臉」和「疲勞」為標題，形容金融風暴後香港人苦，加上李克勤《花落誰家》把牠寫進歌詞，濕地公園亦用牠為標誌，於是人人認得。

「就好似《全民造星》一樣，要造出嚟，睇你點講個故事。」黑臉琵鷺故事中，觸動東爺的，是牠與邊境、禁區和戰爭的關係。黑臉琵鷺最大和成功的繁殖區是朝韓非軍事區「三八線」。「就係因為有咁政治敏感嘅地方，佢先可以唔絕種。所以我哋話睇雀睇雀，唔講政治，但原來同geopolitics係有關係。」

米埔自然保護區雖小（380公頃），模式獲東亞廣泛參考，東爺認為，其可取之處有二，一為《拉姆薩爾公約》劃其為「國際重要濕地」，減少人為干擾，二是有人員持續管理區內生態。如文首發白日夢的黑臉琵鷺，就是停在四面環水、有人定期剷蘆葦草、保持塘壆結構的濕地上。

台灣最初有人討厭黑臉琵鷺，但到了有人開槍殺牠，民情轉而珍惜鄉土，反對無止境發展，台南再成立保護區；韓國在1990年代後重視此鳥；中國內地也在2021年列其為國家一級重點保護動物（與大熊貓同級）。「佢好好彩，每個有佢嘅地方，陸續將呢件事帶出嚟。」東爺嘆做保育，不能老是悲情說「就快絕種就快絕種」，要有正面故事，才能帶來希望。

新田將發展 候鳥恐成「擠迫戶」

一隻編號為A49的黑臉琵鷺，被鳥會印了在東爺穿着的T恤上。「特登著畀你睇㗎！」A49左腳戴着白綠紅色的腳環，右腳的環是綠底白字的環誌編號。牠曾在2020年受傷，被送到嘉道理農場暨植物園療傷。經追蹤器紀錄下，鳥會發現牠在香港及韓國間往返。東爺解釋，右腳環的顏色代表雀鳥的繫放地區，綠色是香港，藍色是台灣，紅色是韓國；左腳環的色彩組合是辨別個別雀鳥的排列。「黑面琵鷺保育網」有詳細記載。

鳥會的研究發現，有黑臉琵鷺是新田魚塘常客。不同於米埔自然保護區，其周遭的濕地為「濕地保育區」和「濕地緩衝區」，保護級別稍低，但2014年起城規會以〈規劃指引編號12C〉規定這個區域的發展項目，必須以「防患未然」的方法保育魚塘生態價值，和規定項目要符合「不會有濕地淨減少」原則。

2023年底政府公布的《北部都會區行動綱領》顯示，北都發展範圍包括新田濕地保育區，且已公布的保育公園面積較2021年文件中少。東爺欲言又止，說過往環團、政府與發展商曾就米埔周遭濕地「拉鋸」，維持沒有劃成保護區，也沒有大幅發展的狀態。2023年後，不少環團懷疑北都違背原則和共識。當時記者採訪北都主要推手、規劃署前署長凌嘉勤，他說環團「太敏感」，指北都能以另覓土地、修復乾塘，和促進管理的方式補償生態。

沒在睇雀的東爺又變黑臉疲勞。他不想講政策，惟擔心黑臉琵鷺下次南下過冬，新田面目全非，在這裏休息的候鳥成為「擠迫戶」。

北都計劃中，保育公園是為「補償」用。東爺覺得有點像市區重建時讓居民搬屋，可是候鳥始終不是人，人可以「不住九龍住新界，死唔去」，鳥兒不懂看地圖，「搬家」有難度。

「（發展新田一帶後）可能有幾種情况啦，可能有啲雀真係鍾意呢度，冇咗會死。都可能會轉地方又適應到。但我想講一樣嘢，我哋做保育好多時候講唔可以將責任推畀其他地區，雀仔可以飛去其他地方，所以我就唔使保育啦？黑臉琵鷺4至6月喺韓國，7到9月喺內地，10月嚟香港，3個地方都要做，先保護到佢。如果個個地方都話唔關自己事，咁就死得啦。」東爺說。

生態補償複雜 未必盡如人意

退幾步來說，如果北都保育公園盡力複製原本濕地規模和生態特性，是否能做到發展與保育並存？東爺回答我的生態學問題：「第一，你係咪真係會整先？又問你，咁點解你唔整咗先，確保有雀落嚟，先做發展？第三，所有話要整嘅嘢，有邊個係成功嘅？麻煩你講我知。」驗證生態補償的過程漫長，涉及變數眾多。以米埔為例，候鳥在此有補給，有賴魚塘中烏頭和蝦，而這又與基圍外深圳河水質好，能養活紅樹林等有關。人類再博學，補償生態仍是一條複雜——未必有解的算術。

「同埋你諗下，咁大嘅地方，有幾多人力、物力、資源放入去，但永遠係唔夠發展多。經常話千億基建，你有冇聽過一個保育計劃以十億計？每個都差（最少）一百倍。」東爺再說。萬一在香港什麼都保育不到，他考慮連結其他地區，為候鳥遷飛區做更多。

東爺任總監後已搬回市區，不過仍然幾乎日日睇雀。若能讓他選擇，他可能更想看雀而不是看發展區「大綱草圖」。1997年《大學線》採訪時問他：會否希望來世做隻雀，他說雀鳥到處遷移好辛苦，且難享受觀鳥樂趣。2025年他答案一樣：「我麻麻鍾意睇人，我想睇雀。」睇完黑臉琵鷺，他又見到麻鷹，拿起望遠鏡。人也好、雀也好，不用走，就最好。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 黃志東

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 周淑樺

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