【明報專訊】「星期日生活」有個名為「風山誌」的專欄,筆名為麥許多的作者愛在欄目中談身心健康、山水我城,雖然每篇文章不長,但配以畫作、照片等,每每成了每周副刊不可多得的風景。早前麥許多把自己過去數年的親身經歷整理成新作The Wool Ball, the Smelly Cat and the Cranky Corpse: Awakening to Coincidences,並將於下半年由英國的Collective Ink出版。我有幸先睹為快,讀到作者、作者家人乃至我城近年的身心變化,當中主人公們經歷了柳暗花明、高低起跌,而我作為讀者則流了不少眼淚、收穫滿滿。