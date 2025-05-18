除了新手母親，心累的還有老師。近日有小學老師輕生，潘宇軒聽着心頭一緊，想起5月上旬實習學生回到校園，七嘴八舌互訴見聞與心情。有曾經製作校園精神健康冊子的學生以「啞巴吃黃連」總結學校教師的處境。讀文章不難感受同學對教學的熱忱，理想沒有被短暫的實習時光所見證的現實矛盾所嚇怕，他們很快就要踏進職場，希望他們逢凶化吉，而大環境則有變好的一天。

特朗普訪問中東，卻繞過了以色列，他跟內塔尼亞胡一對難兄難弟，是生了什麼嫌隙，抑或另有謀算？另邊廂，加沙的遷移行動似是如箭在弦，令人心寒。「民間故宮」則出土一本本地二戰時候的民間雜記，鉅細無遺地記錄下平民每天如何為口奔馳。理工設計學院同學的劏房見聞今期出到第3篇，他們是真真正正「踏足」社會，深入了解劏房居民的生活。

潘老師的學生將去年製成精神健康冊子時向同輩收集回來的安慰說話製成匙扣，想要為師生打氣，上圖中如有遇到能回應你的inner voice，又或發現適合送給身邊朋友，歡迎電郵至sunday@mingpao.com，註明「索取打氣匙扣」，數量有限，送完即止。

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文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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