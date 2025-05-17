銅鑼灣美食：巴斯克點止芝士蛋糕 烤肉焦香juicy

餐廳裝潢走輕鬆時尚路線，採用大量木色家具，營造溫暖氛圍，無論是好友聚會還是家庭聚餐，都十分合適。餐廳選用來自西班牙、大西洋和地中海的海鮮及肉類炮製，重點推介自然是乳飼羊肩肉，這道菜的靈感來自卡斯提亞拉曼查的經典烤乳羊。餐廳將羊肉以迷迭香和百里香醃製，再以高溫燒烤，外層微脆，內裏鮮嫩多汁，配上帶有醋味的薯片，層次豐富。

烤乳豬亦是巴斯克地區名物。主廚先將乳豬慢煮12小時，再將豬肉和豬皮分開燒烤，達到皮脆肉嫩的效果，配上南瓜蓉同吃，南瓜的甜味中和了肉膩感，更為滋味。至於「牛魔王」則不可錯過加利西亞牛150克熟成西冷牛扒，外焦內軟，配上西班牙piquillo紅椒享用，格外出色。記者私心推介西班牙全條烤海鱸魚，魚肉經燒烤後帶有微微焦香，佐以混合蒜蓉、胡椒、櫻桃醋、辣椒及橄欖油的Donostiarra醬汁，令魚肉變得濕潤和入味，更增添冶味的蒜香和酸辣味，令味道升級。

愛好杯中物的話，別錯過Aire的特色雞尾酒，例如西班牙經典水果調酒sangria。除了紅酒，還有桃紅酒、白酒及無酒精氣泡飲品。無酒精飲品如fruits of forest，以多種莓果混合麥芽醋，酸甜開胃，特別適合夏日享用。

Aire

地址：銅鑼灣希慎道33號利園一期3樓301B至302號舖

網址：aire.hk

註：另加一