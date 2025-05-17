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趁「熱」食

飲食

中環歎米蘭菜雙手舉拇指 鹹香炸小牛扒開心share

【明報專訊】提起意大利米蘭，大家當然第一時間想到名店林立的拱廊街。其實，米蘭名物除了名牌包包、時裝鞋履，還有數之不盡的經典美食。最近，中環PMQ附近有一家主打意大利北部及米蘭美食的餐廳開業，帶來米蘭炸小牛扒、香煎意大利燉飯拼米蘭式燉小牛膝等意北著名美食，擴闊你對米蘭的認識。

中環善慶街鄰近「文創基地」PMQ元創方，是一條靜謐又貼近民居的小巷，總是瀰漫一種讓人想慢下來的寧靜氛圍。最近一間主打米蘭菜式的全新意大利餐廳Primo Posto Ristoro進駐其中，選址原因不外乎看中這份鬧市中的難得悠閒。餐廳行政總廚Gabriele Fusi分享：「我們想要一種鄰里感覺，輕鬆地向香港人分享米蘭菜的飲食文化和 vibes（氛圍）。」

室內設計細節充滿米蘭的代表顏色，以紅、綠和木色為主色調，營造溫暖舒服的用餐空間，簡單又不浮誇。部分地板還復刻了米蘭著名拱廊街上的金牛圖案，據說用右腳踩着公牛的陰囊轉3圈會帶來好運，真是信不信由你。餐牌及酒單為了帶來米蘭文化，亦印上意大利人流行的各種手勢圖案，Gabriele舉例指，如舉起雙手拇指，代表「大家一起分享食物」，點菜時不妨試做這個手勢，店員立刻心領神會。餐廳菜單以意大利北部美食為主，他分享米蘭菜講求味道平衡與重視食材鮮味，「而且（人們）喜歡分享食物，所以食物比較大份，方便一班人分享」。

談起米蘭名菜，相信大家即時想起米蘭炸小牛扒（Cotoletta alla Milanese）。一般常見炸小牛扒，外形多是薄薄的炸小牛肉片，然而，記者眼前的卻是一塊大如斧頭扒的炸帶骨小牛扒！「米蘭的炸小牛扒相對地大塊，方便大家分享。」Gabriele選用意大利小牛肋骨，「帶骨能增添肉的鮮味」。將小牛肋骨沾滿蛋液和麵包糠，然後炸至金黃色，有點像吉列做法，炸好後再在表面灑鹽花，入口陣陣鹹香。吃時在牛扒上擠壓檸檸汁，更添清新。記者即時試味，味道和口感像厚切炸豬扒，但小牛扒肉質更柔嫩細緻，讓人再三回味。

米蘭經典南瓜玉棋 香甜Q彈

至於意大利丸子gnocchi（玉棋），一般以薯仔與麵粉為主要材料，Gabriele說：「你只在米蘭才能吃到南瓜玉棋。」他說米蘭人會把南瓜代替薯仔，入口更香甜之餘，口感更會像芋圓般Q彈。餐廳將南瓜玉棋配上24個月熟成的巴馬臣芝士，增添鹹香。而常見的意式燉飯（risotto），在米蘭則變成香煎意式燉飯（Riso al salto），只會於聖誕節等大時大節才享用。Gabriele分享，意大利人善於把吃不完的剩菜化為美食，而米蘭香煎意式燉飯即是把剩餘的意式燉飯煎香兩面而成。餐廳當然不會用剩飯，廚師先烹調番紅花意式燉飯，再將新鮮的意式燉飯煎至兩面金黃香脆，而米粒的生熟度剛好。Gabriele特別以米蘭風紅酒番茄燉小牛膝拼煎飯，將燉好的小牛膝加在煎飯上，米粒掛上醬汁，啖啖牛肉香、番茄香和紅酒香。若打算開心share的話，點一個約4人分量的鴿肉焗飯（Bomba di riso），有點像意式煲仔飯，反轉上桌，表面一樣有脆卜卜飯焦！

慢煮小牛肉配吞拿魚醬 鹹鮮交織

餐廳亦供應大家熟悉的米蘭美食，經典菜式包括皮埃蒙特的吞拿魚醬小牛肉（Vitello Tonnato）。小牛肉經52℃低溫慢煮24小時，色澤粉嫩，肉質柔嫩，淋上自家製吞拿魚醬，鹹鮮交織，非常出色。另一款雞肝醬多士（Fegatini），雞肝醬為自家製作，配上苦澀的金巴利苦艾酒果凍以平衡雞肝醬的膩感，將雞肝醬抹在布里歐多士，微甘中能品嘗雞肝的鮮味。至於最具人氣的經典米蘭小食——炸牛肉丸（Mondeghili Meatballs），Gabriele分享，傳統炸牛肉丸用上隔夜煮的肉來製作，現時餐廳改用新鮮牛肉，仍能做到香脆、肉味香濃效果，配少許醃洋葱提味，大受客人歡迎。順帶一提，餐前小吃polenta chips是將意大利北部經典的玉米粥變成香脆玉米片。

酒單同樣精彩，除了經典 Negroni、Prosecco 氣泡酒，還有雞尾酒Sbagliato——意大利文意指「錯誤」，這源於1972年有米蘭調酒師誤把Prosecco當成氈酒，意外創作出這款較溫和的Negroni變奏，成為餐廳的特色飲品之一。另一杯Vesper Martini則較乾爽，適合與三五知己共享醉人時光。

Primo Posto Ristoro

地址：中環善慶街9號

網址：primo-hk.com

註：另加一

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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電郵: feature@mingpao.com

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