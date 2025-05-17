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租衫造型拍攝一條龍 輕鬆變身古裝美人

【明報專訊】現時不少人喜歡在內地租借古裝在古城場景打卡。其實想化身古裝美人，也毋須長途跋涉，本地有大學生創辦了一條龍古裝租借、化妝和拍攝服務，讓大家穿著古風服飾在城市中穿梭。

Joyce Wong是香港理工大學學生，早在中學時已感到漢服很好看，也嚮往古裝劇集的世界，於是着手研究古風裝扮，又在內地進修化妝、頭飾製作、古裝髮型設計和攝影。後來她創立香港漢服文化工作室淼顏坊，不時與其他機構和學校合作舉辦漢服活動。

大約半年前她於葵涌設立工作室，課餘時為客人提供服飾、化妝髮型及攝影服務。現時工作室提供約10套古裝，數量不算多，她表示不少客人喜歡自備服裝，再找她set頭化妝及拍攝。她說古風化妝連set頭時間約2至3小時，其中髮型設計較耗時，如客人染了頭髮，需噴上黑色噴霧補色；又要按服裝來決定髮型設計，例如要不要瀏海、梳髻等。

Joyce表示漢服有不同款式，如模特兒當天穿著的屬較自由和創新的「仙氣漢風」服裝，不是正統漢服，即沒有文獻支持下的主觀創作服飾；正統漢服如果全套穿著，會根據不同朝代搭配，如唐朝的齊胸衫裙，宋朝則有百褶裙、宋抹、長或短衫。

淼顏坊

收費：髮型設計$500，化妝$500，衣服$300起，攝影$300/小時（以上全套，平日預約優惠88折）

查詢：6600 2611

IG：jihonpou_hanfu_makeup

註：須預約

模特兒：Brenda

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