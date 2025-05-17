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新蒲崗5000呎沉浸式劇場 披上古裝闖武林玩劇本殺

【明報專訊】新蒲崗有條古裝街？

在這條街上，有一群年輕人換上精緻古裝，搭配髮髻和頭飾，瞬間穿越到古代武林。這裏並非電影或電視戲棚，而是劇本殺遊戲場地，內有酒館、醫館、賭坊等場景，讓大家在沉浸式古代氛圍中扮演俠客才女，經歷一場第二人生。

上網搜尋本地劇本殺，大概會找到數十家機構提供，不過要像壹．拾叄沉浸式劇場（下稱壹拾叄）主打古代劇本，設有古裝場景，提供服裝髮型的商家則相對少。最特別的是他們有近40人擔任主持及NPC（Non-Player Character，非玩家角色），在不同劇本中負責帶領遊戲及陪玩，令玩家更易投入，好好享受一場古代人生。

8主題區 提供戲服、梳頭服務

壹拾叄佔地5000平方呎，設有許願樹、鐵匠舖等打卡場景，以及8個不同主題區域如酒館、醫館、賭坊等。在接近400個劇本殺遊戲中，有近300個為古風主題，故他們亦準備了逾百套古裝戲服和簡單的梳頭服務。客人預約時要先挑選劇本，屆時換上合乎角色背景的服飾，之後可在場內自由打卡。遊戲開始前，主持先為每名客人做簡單心理測驗，從而依據性格分配角色。之後大家會獲得屬於自己的劇本，簡介角色背景、同場人物的背景和關係，並有指引帶領玩家的角色走向。即使不懂演戲或不諳背誦劇本，也毋須擔心，因為主持人和演員會帶領大家進入角色，只需依據劇本指引便可，其他對白情節皆可即場自由發揮，只要願意投入參與便可。

40人NPC團隊帶玩家入戲

4年前成立的壹拾叄，搬至新蒲崗現址約2年多。創辦人Charles Ng不諱言自己並非劇本殺愛好者，但疫情時經朋友介紹下玩過一次，覺得十分有趣；更重要是他認為香港缺乏人際互動及認識新朋友的機會，因此決定開店。「4年前香港只有約6、7間劇本殺店，對裝潢要求不大。後來大家發現內地（玩）劇本殺的地方大，裝潢又豪華，我就想，如何留住香港人在港消費？我很想威一次，所以不惜『揼本』把自己的店做好。」

他指最初的劇本殺遊戲時間約3至4小時，但發展至今，有玩家甚至覺得6小時都未夠，「因為情感類的劇本殺需要時間沉浸、代入角色，所以3、4小時未必有身歷其境的感受」。每個劇本都有指定的遊戲時間，如果玩較長的劇本，主持會在合適時段安排大家點外賣，有些劇本甚至會按劇情需要提供食物，工作人員也會準備好。

除了場地，他們另一「揼本」的地方是人手。壹拾叄有約40名兼職員工，他們都熱愛劇本殺，正職下班後及周末會來圍讀或綵排。兼職員工Elf說，他們各自負責不同劇本，當有客人要玩自己負責的劇本便要「上班」。「我們會做主持或NPC，如果做主持，便要熟讀所有角色的劇本，每個人物最多會有3至5萬字！但只要當小說來看，其實很開心。看到玩家反應投入，甚至感動到流淚，真的給我們很大成功感。」另一名兼職員工大大力本身是棟篤笑表演者，他指香港人很多時情緒無處發泄，玩劇本殺時有機會演戲或大哭一場，是宣泄情緒的一個好機會。

壹．拾叄沉浸式劇場

收費：每位$320起

IG：larp.tavern1.13

文：顏燕雯

模特兒：Begonia Lam、Tracy Chan

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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電郵: feature@mingpao.com

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