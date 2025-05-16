內外上下空間互動 自然人文風景交融 新北市美術館 蘆葦叢中探藝

「新美聚場」紅磚仿老街 主體建築金屬呈現代

新北市美術館位於三峽與鶯歌兩個歷史文化小鎮之間，位於著名的大漢溪與鶯歌溪的交匯地之上，姚仁喜稱設計時特別強調建築的「在地性」，將地方文化與自然景觀融入設計。地上8層、地下3層的美術館，分為主體建築及地面層「新美聚場」兩大部分。新美聚場以清水混凝土和本地紅磚為主要材料，模仿三峽老街與鶯歌老街中蜿蜒曲折的小徑及兩地保留至今的紅磚建築，主體建築則以金屬結構展現出現代感。河牀與新美聚場的粗獷感，恰好與美術館的風格相對，姚仁喜稱刻意採用二元對比的材料，從遠處看美術館主體便「好像從土地長出來」。

但更為矚目的，或許是被稱為「蘆葦叢中美術館」的獨特外形。慮及建築物地處郊外，姚仁喜稱設計時不希望建築主體幾何稜角過於分明，啟發自大漢溪因應季節水流變化在河牀上裸露的石頭，以及秋冬時節的蘆葦——建築物立面逾3000根鋁管錯落排列，如同隨風搖曳的蘆葦，創造出一種模糊而柔軟的建築輪廓，任陽光隨空隙灑落內部的走廊與梯間，與周圍自然環境融為一體。

沿坡漫步賞景 空間少點嚴肅多點接觸

抱持着「全民美術館」的願景，姚仁喜提到設計之初當地政府便希望加入咖啡廳、書店、餐廳等多元空間，讓來者從生活不同面向感受藝術。他想到與其將所有功能集中於單一建築內，不如拆分成人們可以隨意進出、鋪在地上的空間，便構成如今在主體建築下的新美聚場。

沿着緩緩的山坡漫步，在走往美術館主體的同時可環視周圍的自然景觀。一道道小巷宛如迷宮的新美聚場，與美術館主體以一條主梯相連。姚仁喜刻意在樓梯頂部設置能反射人們倒影的鏡面不鏽鋼天篷，指空間不那麼嚴肅，大家才會多接觸、探索，達到人人接觸藝術的目的。

新北市美術館館長賴香伶進一步指出，除了新美聚場的文創生活體驗，美術館地下一層的「探索基地」設有「閱讀區」以及另外3個空間，會依照需要調整為展覽或共創空間。她強調，「創作是一種本能，藝術應該是每個人都可以參與的」。

因應地震頻發 斜向支撐結構保建築輕盈

美術館主體的內部設計同樣充滿巧思，賴香伶表示地上8層、地下3層的藝文空間中，除了地下探索空間外，地上3樓、4樓、6樓與8樓亦設有展間，而5樓則設有為落地窗包圍的「光盒子」，讓來者看完3、4樓展覽後稍微喘息，將遠處山景、近處河岸盡收眼底，再繼續往上探索。談及建築內部動線規劃，姚仁喜說自己慣以電影鏡頭為靈感，這次也設計出多層次的空間效果。參觀者可以觀察到其他樓層的人流動態，而新美聚場的來訪者抬頭也能遠眺展廳內的活動——「人不止單純地朝一個方向活動，有人在上下、左右、斜着走才會有意思」，他認為好的建築應該像一個舞台，讓參觀者既是觀眾，也是演員，才能透過互動感受建築的魅力。正是這種人與人、人與空間的互動，也更能推動來者主動探索不同角落，讓藝術走進生命。

至於館內空間，亦在建築結構上多花心思。姚仁喜便指本次使用了大量斜向支撐結構，令展廳能夠實施近乎無柱的設計。他也透露，這次找來倫敦著名的工程公司Arup（奧雅納）協助完成，詳細分析台灣地震頻發的特性，加入不少打斜的支撐結構，才能讓建築物在保持巨大跨距（long span）的情况下，輕盈地立在地面之上。考慮到建築設計的動線上步行的距離比較遙遠，賴香伶指館方也因應建築的結構開闢新的嘗試，如在走廊之間設置裝置或影像藝術計劃作品，讓來者在廊道中可以稍事休息，用藝術與建築對話。

新北市美術館目前設有4個開幕展覽，賴香伶期望未來以4個月至半年為周期更換展覽，同時也會積極策劃更多藝術體驗讓公眾參與。綠蔭裏、草坡上，姚仁喜設計的新北市美術館連在紅磚與鋁材之間，以柔軟而包容的姿態，讓藝術化為春風，撩動每一棵思考的「蘆葦」。

文：鍾卓言

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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