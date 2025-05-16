明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 設計

劇作宣傳不必大頭 跨媒體敘事見新猷

【明報專訊】2024年中，蘇玉華（Louisa）打電話給許迅（Eddy）說準備開套舞台劇，問Eddy有沒有興趣做這套劇的視覺設計。Eddy沒問價錢，第一句就說「可以啊，但我有個條件就係唔做『大頭』」，Louisa說「好喎，我都唔想『大頭』」。就這樣一拍即合，由蘇玉華做獨腳戲的舞台劇《完美證供》，平面創作總監一欄便寫上設計師許迅的名字。他設計的，不是一兩張宣傳海報，而是線上線下一整套視覺識別系統（Visual Identity System）。

戶外海報字「壓」身 字體設計求對稱

《完美證供》是說一個相信法律、挑戰法律的故事。「我覺得很多電影或者舞台劇，凡是有知名的演員，就會拿他們『大頭』（即演員正面、清晰的樣子）宣傳，但我不想這樣做，因為我覺得如果是『大頭』都不需要怎樣設計，就是靠樣去宣傳」，Eddy這樣解釋。沒想到，知名演員Louisa本人也點頭同意不出「大頭」。更有趣的是，最終掛在舞台劇演出處香港演藝學院外牆的巨型海報，「完美證供」4個大字幾乎疊在Louisa的全副身軀，Eddy有問過Louisa「驚唔驚有嘢『壓』住你塊面」，Louisa說「『壓』囉，你鍾意啦」，Eddy隨後保證「會『壓』得好完美」。

完美，這個設計想法自然是源於劇名《完美證供》，「我最初是想將『完美』延伸到所有設計……所有都對稱，你中間『劏』下來，這一半和那一半的比重差不多一樣」。連「完美證供」這4字的字體設計也要完美，「中文字很多都不是左右對稱，但我硬要把它們對稱」，Eddy邊指着明信片邊解說，「『完』字我做不到啦，但個『證』字的『言』、『登』我都要對稱」。但他卻又說這種完美會透出一種奇怪，因為現實裏哪有完美？若仔細看海報裏身穿一襲黑色律師袍的Louisa，她手執的厚硬皮文件夾上有一條刮痕。Eddy說後期修圖時曾把刮痕修走，但他想了想，覺得「它正是告訴你，所有東西你做得再天衣無縫、再完美，其實沒有完美，怎樣也有一些缺陷」，所以決定保留這個完美中的不完美。

「證供袋」成場刊 多處藏核心對白

不用演員樣子做設計的主視覺，那能將整套視覺識別系統牽成一線的是什麼呢？Eddy讀過劇本、看過排練後，便知道是劇中的證供，他笑着複述Louisa的話——「我很喜歡每一句對白……真的很想這些對白從我口中講出來」。證供，Eddy便聯想到證供袋，他不想觀眾入場拿着的是那種散場後「門口垃圾桶會有很多」的傳統場刊，「我想每個人都拿着一個證供袋，讓人知道有很多以為只是生活瑣碎，往往最後都會變成證供」。Eddy笑稱時下很多人用「小廢包」，所以他設計的證供袋尺寸比真實的小，方便觀眾帶走。尺寸不同，但材質雷同，證供袋用牛皮紙製，封口處貼上醒目的橙色底、黑色虛線邊的貼紙，再配上「EVIDENCES」的黑色粗字。

證供袋表面的文字，Eddy參考真實證供袋只保留時、地、人，即是舞台劇的演出時間、地點和製作團隊。裏面裝着4張明信片、一個杯墊和一張簡介。其中一張明信片，Eddy用了律師袍做設計，但填滿全袍的那抹黑色，竟是字字鏗鏘的證供。Eddy說，舞台劇大都是現場演出，「如果你錯過了任何一句對白，甚或你買不到票，就真的沒有辦法再看到」，所以Eddy就把他認為整套劇「任何部分都可以錯過，但一定不能錯過」的核心對白，散置於海報、明信片等，盡力讓有入場、沒入場的人都不留遺憾。

明信片書寫處通常都有一條線，Eddy說：「我經常不理解postcard中間為什麼一定要有條線？我就用全宇宙最細的字型印了句『今日的我盤問昨日的我』，後來發現印出來會矇，現在便用了全宇宙最細的再大一個point。」Eddy知道這句是Louisa最想告訴觀眾的信息，「我就幫你再講出來」；杯墊上隱見水迹狀的紋理，亦彷彿帶我們回到劇中主角Tessa在酒吧和朋友「摸酒杯底」的那一幕。

主角「開Ig出限時」 延伸劇作時間跨度

證供袋和明信片的底部有一欄「延伸閱讀」，標註了一個Instagram帳號：@tessatastic。按進去，發現有不少Louisa，不，是《完美證供》主角Tessa的身影。Eddy想「延長這套舞台劇的time span（時間跨度），不是只有入場的個多小時，而是盡量做到1比1（意指劇中時間與宣傳時間）」，所以他在2024年下半年為主角Tessa開設一個Instagram帳號，以她的視角持續發布限時動態，Eddy說這是跨媒體敘事（transmedia storytelling）。圖片有的來自Eddy以前隨心在中上環定格的光影，他覺得出奇地符合Tessa的律師身分；有的則是Louisa和丈夫兼《完美證供》導演潘燦良到日本旅行時，被Eddy叮嚀要拍回來的照片。

有了圖片，Eddy再因應Tessa在劇中的心境轉變，配上文字和音樂。Eddy說，要有好的宣傳效果其實應該出帖文，但他轉念一想：律師這個職業本來就不需要吸粉絲啊！沒想到仍然有眼利的粉絲幾乎把所有限時動態截圖，觀畢舞台劇後，在自己的社交帳號悉數分享。「我好鬼感動，真的以為沒有人會看，以為只是在『自high』，但原來都有人看，我覺得這是一個很實驗性的嘗試，至少在香港舞台劇很少有人做」，Eddy如此說。

Louisa憑《完美證供》在4月尾香港舞台劇獎獲最佳女主角（悲劇／正劇）；Eddy也憑海報、證供袋、明信片、經營社交媒體等這一整套設計，在香港設計師協會舉辦之「環球設計大獎2025」的「視覺識別系統」組別獲獎。Eddy說自己很少獲個人設計獎項，這次得獎固然是對自己能力的肯定，但更讓他開心的是證明當初想實驗的跨媒體敘事是有效，「下次想再玩些新東西」！

文：譚雅詩

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 設計]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞