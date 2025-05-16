【香港】沒有「語言」的劇場

多種感官交織 窺探「沒法言說」

傳統對戲劇的想像，是以劇本為核心，經過情節推進，與人物一起體驗故事起伏，繼而感受到一種情感的昇華，由亞里士多德的《詩學》開始便是如此。然而沒有語言，一個表演又如何敘事？在後現代劇場之中，「語言」與劇場中一切可用的元素，包括燈光、音響或任何物料有着同樣地位，以他們的方法去說故事。

例如《無無題》，他們的宣傳文字就寫着「通往（無法）言說之境」。「無法言說」，就是一個「語言」無法形容、表達的狀態，而劇場表演之所以能夠通往或最少窺探這個境界，是因為劇場可以給觀眾多種感官交織碰撞而成就的經驗。《無無題》就非常着重聽覺上的體驗，聯合創作者中，許敖山便是以聲音藝術為主的跨領域藝術家。在此表演中出現的聲音，包括樂器聲、物料碰撞和滾動發出的聲音、歌詞邏輯奇異的歌聲、沒有語言的人聲，還有顯示在屏幕上的擬聲詞，而這些擬聲詞會在觀眾的腦海發聲。特別深刻是表演結尾用上持續（而無法用文字形容）的低音，配合漸暗的燈光，好像在劇場中延展了黑暗的波譜，觀眾浸淫其中，因為視覺在黑暗中褪去了，反而會留意到腦海的思緒和內心的顫動，是非常有趣的經歷。

玻璃盒中起舞 反映監控年代

之後《茫然先生2.0》，其實是當代舞作品，但舞蹈表演也和戲劇表演同樣，經歷了由古典時期芭蕾舞者追求優雅舞姿，到當代舞追求自由舞蹈以表達人類思想情感的演變。一般舞蹈表演舞者不會開口說話，但這個作品卻有舞者發出一些「聲音」而能夠配合整個作品的戲劇構作。編舞桑吉加受小說《書房裡的旅人》啟發，創作這齣以處處皆鏡頭的監控年代為題材的作品，所有舞者被困在透明玻璃盒之內，想要逃走卻又似乎甘願留下，反映了人們雖然感到受監控失去個人隱私，卻又在使用社交媒體時自願交出個人資料，務求被看見被關注的矛盾。作品在視覺上非常震撼，玻璃盒外有多部電視播放盒內舞者表演的直播影像，有人在牆上寫字，有人撞牆，有人焦慮來回踱步，有人怒瞪鏡頭，有人向鏡頭求救，總共15個舞者一直在台上表演沒有離開過，而都做着不同動作，觀眾看着這個紛亂的瘋人院，各個人物各種畫面在腦海並置，刺激着觀眾思考。舞者發出的聲音，也是無法聽清楚字句的求救和囈語，卻與整個表演融合在一起，表達出人面對監視的壓抑與絕望。

或許我們可以用聽覺語言、肢體語言或視覺語言再拆解這兩個作品，但筆者心中更好的說法，其實劇場就是一種語言，它獨特之處是創造一個表演者和觀眾共同經歷的時空，而在這個時空什麼都可以發生。

文：劉螢（香港編劇學生）

[開眼 大都會文藝誌]