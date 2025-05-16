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【東京】後巷的兩人Ftarri

【明報專訊】很久沒有晚上外出，畢竟除了東京市中心的幾條繁華街或有居酒屋的後街窄巷，一般地方晚上還是會陰暗幽靜到想趕快回家。網上看到有人把香港的街道Photoshop成日本的街道般，抹去招牌霓虹欄杆小販，就同時沒有了會聚在街頭吹水的大叔、席地而坐的人、利落爽快的步履聲。潔淨安寧的城景當然與管理和自律掛鈎，我卻有時對此感到疲倦。毛邊修好，細節管理，規律到鋒利。晚上如難得外出，想找個地方逃避一下，接住一時的抑鬱，總會想起一個地方——水道橋的「Ftarri」。在這裏，我能有目的地，等待一些未知的事情發生。

離水道橋站4分鐘，一條安靜的後街小巷裏，一座不張揚的小神社金刀比羅宮的對面大廈，有一條樓梯通往Ftarri的地下入口。Ftarri是一間專注於實驗和即興音樂的展演空間兼唱片舖，前身是在1996年成立的網站Japanese Free Improvisers，後來更名為Improvised Music from Japan（IMJ），旨在向海外推廣日本即興演奏家。2002年IMJ開始經營線上唱片商店和發行唱片。後來名字簡化為「Ftarri」（ふたり），是「兩人」的意思。2012年開設實體店，熱情為實驗音樂深耕細作，營運了將近13年仍然小眾。

Ftarri空間細小，但在這裏可以找到珍稀的實驗和即興音樂的紀錄唱片，每周也有兩三天晚上會有Live Show，來自世界各地的音樂聚集交流。Ftarri的出現，成為實驗和即興音樂界人物重要的聯繫和邂逅場所。友人Suzueri是聲音藝術家，與Ftarri情誼深厚。她常以自製樂器和鋼琴作即興演出，創造出獨特的聲音景觀。她擁抱聲音的偶然性，又着迷於通訊科技中那難以避免的延遲或錯誤。自製樂器的強烈聲音個性中也會混入自己的聲音作調合，加上看她在台上忙什麼不忙什麼也很好看。還有是她對人的熱情和信賴也令人印象深刻，每次來看她的演出，她都會不厭其煩地重新介紹店主鈴木美幸和其他朋友給我認識。鈴木隨和寡言，但討論即興音樂就變得熱情滔滔，還有在盤算很多計劃，發行誰誰誰的唱片。

有次我幫忙Ftarri Festival做攝影紀錄，換幾晚的免費入場，連續看了10多隊的實驗音樂，毛糙的節奏、無序的音階在腦海迴盪數遍，離奇地紓壓。想起John Cage曾在《沉默》一書中提及「I have nothing to say and I am saying it and that is poetry as I need it（我無話可說，而我正在說，這就是我所需要的詩意）」，就是他認為實驗音樂不應該受到傳統情緒的束縛，而是應該接納無序和偶然性，讓情緒自然而然地流露，時而存在或不存在，反最貼近日常。

文：陳楚翹（從事藝術創作，現居東京）

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