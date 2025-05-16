明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化力場

反思健聽霸權 真‧聾人電影 打破無聲界限

【明報專訊】看電影有好多「禁忌」，忌討論，忌攝錄，忌玩手機，總之不可以干擾其他觀眾，否則分分鐘收到「成個電影業畀你搞軭晒！」的警告。有沒有一個電影節，觀眾可以一邊看電影一邊討論劇情，卻不會被視作干擾？

第13屆香港國際聾人電影節項目經理劉南茜說，健聽的她第一次走入聾人電影節，便為眼前景象震撼，「健聽人看電影，好在意其他人有聲音、有動作；但和聾人一起看電影好自由——大家可以一起看，一起打手語，那些聲音與動作不會被視為干擾」。口與手，有聲與無聲，是干擾還是討論——在「聾人電影」的世界裏，界限可以不必如此分明。

提起聾人電影，讀者腦海中浮現出的是不是《看我今天怎麼說》？由黃修平執導，游學修、鍾雪瑩、吳祉昊主演的電影《看我今天怎麼說》早前上映，圍繞香港聾人處境，講述3名年輕聾人的自我認同與不同選擇，在剛剛過去金像獎上，獲得多項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳男女主角、最佳音響效果等，雖未獲獎，仍引發諸多討論，將本地聾人社群帶到大眾面前。

聾人主題電影≠聾人電影

然而，本地聾人導演張倬豪、有份參演《看我今天怎麼說》的陳紀尤、年輕聾人鄧永杰都表示，《看我今天怎麼說》不是「聾人電影」，而是「聾人主題電影」，兩字之差，意思卻大不相同。張倬豪說，以《看我今天怎麼說》為例的「聾人主題電影」，「導演、拍攝、演員……主創大多數都是健聽，故事有訪問不同聾人、吸收不同聾人經驗，再由健聽的人編寫劇本——聾人有參與，但相對較少」；內容方面，「聾人主題電影」聚焦「聾人」，希望「引起聾人和健聽的人共同關注聾人文化」。由健聽人主導的「聾人主題電影」，雖然關於聾人，卻時常流露出對於聾人的刻板印象，難以引起聾人共鳴。陳紀尤解釋，在《看我今天怎麼說》之前，許多「聾人主題電影」都將聾人視作工具，「聾人角色得聾人呢個身分，像一場表演，成日都講到佢哋好慘」；張倬豪補充，儘管《看我今天怎麼說》用到許多聾人演員，健聽演員亦有認真鑽研手語，但過往不少聾人主題電影「用健聽演員扮演聾人，卻不願花時間學習手語，好明顯可以看出角色不是聾人，甚至剛剛學手語，好生硬」。

聾人電影可以講超人、科幻

至於「聾人電影」，則「由聾人帶領、主導」，內容可以「好闊」，「不一定關於聾人自己的生活，不一定是講聾人如何如何，我們也可以講超人、講科幻題材」，陳紀尤說。從事電影創作多年，去過世界各地聾人電影節的張倬豪觀察到，聾人在拍電影時，「主要不是用聲音去表達，而是用視覺去吸收，用影像、空間、手語（去表達）」。手語對白，需要足夠空間，還需要配合演員表情，因此「聾人電影」中少見「大頭」，多是將鏡頭拉闊，將演員的手部、頭部等大部分身體都放入畫面中，防止誤讀。健聽的人可以拍默片，聾人拍電影，亦可有聲。張倬豪解釋，不同聾人創作者的聽力程度不同，拍攝電影時接收與處理聲音的方式亦有所不同，有人選擇「用機器現場收聲」，有人選擇「將聲音全部刪走」，亦有人將聲音處理部分交給健聽團隊製作，以打造不同的聲音效果。

昔手語教學被禁 聾人缺乏機會

讀到此處的你，不妨停下5秒鐘，回憶自己看過與聾人相關的電影——有沒有哪一齣，是真正的「聾人電影」？即使是「聾人主題電影」，除《看我今天怎麼說》之外，有沒有第二齣？「為何我們要推聾人電影節？自1880年米蘭大會禁止了手語教育，這麼多年來，手語教育在主流學校、在聾人學校，都受到限制。」劉南茜說。她提到的「1880年米蘭大會」，是1880年在米蘭舉行的第2屆聾人教育國際會議，會議通過提案，禁止聾人學校採用手語教學及聘請聾人教師。自此，手語成為禁忌，聾人若想接受教育，必須學會讀唇，或是安裝人工耳蝸——《看我今天怎麼說》中，幼年的子信、Alan與素恩正是在這一背景中成長的聾人。2010年6月舉行的第21屆國際聾人教育會議上，禁止手語決定被廢止，根植人們心中對手語的偏見卻沒有那麼快消失。政府資料顯示，在全港約47,900聽覺有困難的人士中，只有約6000人會在日常溝通中使用手語。在劉南茜看來，缺乏聾人電影的背後，反映出的是種「健聽霸權」——在香港，聾人缺乏進入大專院校學習電影的機會，社會亦缺乏相關配套設施，令聾人可以無憂創作。因此，無論是聾人電影還是聾人電影節，都是「幫聾人攞番權力——用自己的身分去創作、去表達的權力」。

在是次電影節中擔任籌委的陳紀尤分享，創辦於2010年的「香港國際聾人電影節」是亞洲第一個聾人電影節，蒐羅了來自世界各地聾人藝術家的影像作品。她介紹，是次電影節共有5個主題，有「挑戰自我，改寫規則」，告訴聾人「唔好畀自己限制」；亦有「我是誰」主題，討論聾人身分認同與外界對聾人的看法；還有「醫療決策中的聾人聲音」，「例如做不做人工耳蝸？想讓觀眾了解這個決定背後醫生的看法、聾人的看法、不同持份者的看法……」。其中，陳紀尤對德國電影《你要聽見》印象深刻。電影講述一對聾人父母，猶豫是否要為同為聾人的孩子裝上人工耳蝸，卻被醫生告上法庭，醫生認為不為孩子裝上人工耳蝸的行為侵害兒童福祉。「香港好多人都鼓勵聾人做人工耳蝸，但做人工耳蝸是否一定代表好？每個個體的感受都不同。希望大家看完電影，可以更加尊重聾人自己的想法。」

通過電影展示聾人不同處境

電影節還會放映張倬豪執導的《我的聾人爸爸》，電影講述聾人父親與「CODA」（Children of Deaf Adults，聾人父母的健聽子女）女兒之間的故事。他分享，電影靈感來自一起看足球的聾人朋友。他是一名父親，卻因為「不想影響小朋友」而不允許健聽的女兒學習手語，反而用簡單手勢和唇語與女兒溝通。而電影中的父親是洗車工人，張倬豪解釋，這一設定亦來自身邊的聾人，「在香港，好多聾人都會做洗車工，因為洗車不需要對住人，只需要對住車；不需要和人溝通，只需要將車洗得靚」。眾多聾人故事，凝結成一齣電影，張倬豪希望通過電影展示聾人處境，告訴觀眾「我哋係聾人，唔係錯」。

消弭長久以來的隔膜與誤解，電影有用嗎？3名聾人都認為，即使觀看同一齣電影，不同人亦會有不同看法，「有人搵到共鳴，有人諗到其他嘢」；但至少電影可以成為一種媒介，「令大家知道聾人其實係啲乜」。例如，在《看我今天怎麼說》上映前，「聾人似乎不被看見」，陳紀尤在搭的士時，因無法用口語流暢表達，被司機誤認為是外國人；即使再三強調自己「唔係聽唔明，係聽唔到」，司機也只是拿出翻譯程式，試圖將廣東話口語翻譯成英文。但她指在《看我今天怎麼說》上映之後，遇見同樣的情况，有人選擇用手機打字，有人選擇用筆寫字，嘗試與聾人溝通，「大家好像有了概念，知道這個世界上有聾人存在——至少，當我說我聽不到時，對方的第一反應不再是說英文」。

第13屆香港國際聾人電影節

日期：5月24至25日

地點：灣仔港灣道2號香港藝術中心古天樂電影院

詳情：bit.ly/3GPcQz9

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化力場]

相關字詞﹕文化力場 開眼 聾人電影 《看我今天怎麼說》 手語 聾人 聾人電影節

上 / 下一篇新聞