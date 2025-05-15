STAR CHIC：Chappell Roan「酷兒」形象 戲劇化風格 大膽表達自我

wardrobe: Alexander McQueen、Valentino

無論時代多進步，分歧與代溝始終存在，尤其在性別與性取向議題上更為明顯。有人熱中多元性取向與酷兒文化，這種自由奔放的表達方式，有人卻會感到困惑甚至側目。Chappell Roan的音樂與形象正是這種文化的縮影，她透過戲劇化的風格與大膽的自我表達，讓更多人理解並接受酷兒文化的多樣。

新世代女歌手Chappell Roan，原名Kayleigh Rose Amstutz，出生於美國的密蘇里州（Missouri），以鮮明的「酷兒」形象闖入流行樂壇。去年憑熱門單曲Good Luck, Babe!和HOT TO GO!以及戲劇化形象迅速走紅，她的時尚與妝容不僅是一種風格，更是自我表達與身分認同的宣言，當中融合酷兒文化、club kids和新浪漫主義等次文化風格，展現強烈的個人特色，因而吸引追求懷舊與創新交融的年輕世代。

也許有人會認為Chappell Roan刻意賣弄形象，以迎合新世代的品味，事實上她的時尚與妝容風格，均植根於她的藝術視野和個人成長歷程。身為同性戀者的她，在保守的宗教環境中長大，讓她深刻體會到疏離與羞恥的感受。她的藝名來自已故祖父Dennis K. Chappell和其喜愛的歌曲The Strawberry Roan，她將Chappell Roan描述為一個「超乎現實」的變裝角色，成為她重新定義自我認同的媒介，讓她能毫無保留地探索並擁抱自己的酷兒身分。

擁抱ugly chic美學 顛覆傳統美感

在穿衣打扮上，Chappell Roan刻意拒絕主流歌星的規範，擁抱ugly chic美學，不但顛覆傳統美感，且優先考慮表達個性，而非滿足社會的期望，尤其要挑戰父權美學的標準。她的時尚風格由造型師Genesis Webb塑造，靈感來自變裝王后如Divine和Violet Chachki，歌星Madonna和Lady Gaga等偶像，融合變裝、恐怖、歌舞和劇場元素，呈現出美麗又俗氣，或故意「不美」的造型。她的妝容既是藝術表達，也是政治宣言。她刻意以白面彩妝，配搭誇張的五官，回應家鄉視同性戀者為「小丑」的既有形象，Chappell Roan曾在Gay Times Magazine訪問時表示：「如果你要叫我小丑，那我就做你見過最出色的小丑，無可否認我是同性戀，但這沒什麼錯。」Chappell Roan亦曾自豪地稱自己為「俗氣的流行明星」，透過誇張比例、圖案和大膽配飾，挑戰主流美學標準，在流行樂壇開創屬於自己的文化符號。

變裝糅合高級時裝 DIY紅地氈造型

Chappell Roan的酷兒身分和對變裝文化的推崇，亦讓她在高級時尚界成為多元化的象徵。她選擇的品牌通常具有實驗性質、包容或文化意義，與她的藝術視野一致。早前在The Daily Front Row洛杉磯時尚大獎上（圖），Chappell Roan就以一襲出自Alexander McQueen 2025秋冬系列的連身碎花裙亮相，裙子以金色金屬感的向日葵提花面料與向日葵印花金屬感歐根紗為特色，配搭雕塑感手袖，褶領口細節則遮掩着Chappell Roan的半張面，展現獨特的戲劇化美學，與她的形象高度契合。她亦是時裝周的常客，她出席Valentino 2025秋冬時裝騷時，以一襲配有紅色蝴蝶結的巨型雪紡裙現身（圖），盡顯Alessandro Michele筆下Valentino怪誕卻精緻的風格。

即使現階段的Chappell Roan名成利就，不過她始終未有離棄從DIY和二手改造開始的時尚旅程。在早前舉行的2025 Met Gala中，她便與電影Wicked服裝總監Paul Tazewell合作，從eBay搜尋舊衣服，改造粉紅色拼布套裝與配搭的1970年代風格斗篷（圖），既呼應Tailored For You 年度主題，同時亦鼓勵粉絲發揮創意，創造出類似高級時尚的「街頭高訂」形象。 ●

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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