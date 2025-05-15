JEWELLERY：時計不再局限腕間 腕表化身珠寶首飾

幾何靈蛇 返璞歸真

2025年適逢農曆蛇年，向來鍾情靈蛇設計的Bvlgari為其Serpenti系列帶來大膽蛻變。Serpenti Aeterna的設計摒棄靈蛇的雙眼、褪卻鱗片，換上返璞歸真的原始幾何形狀，系列以單圈姿態環繞腕間，表帶以純粹而簡潔有力的線條呈現。新設計花上兩年時間研發，確保其幾何設計符合人體工學，佩戴舒適。經典的六角形鱗片是過往Serpenti設計的標誌，這次巧妙地蝕刻於內側。在玫瑰金鑲鑽款上，珍貴寶石點亮雪花鑲鑽表盤，並沿着蛇脊延伸至蛇尾末端。至於全鋪鑲鑽的白金高級珠寶款式上，碩大的寶石營造出立體層次，突顯作品分量。

守護時間之獅 象徵力量

Gabrielle Chanel是獅子座，迷信星座的她認為獅子是保護和力量的象徵，無論是她在巴黎Rue Cambon寓所收藏的擺飾，或是Chanel斜紋軟呢外套的珍珠母貝鈕扣上，都可見獅子的身影。品牌今年亦以獅子為主題，創作出造型立體鮮明、充滿力量的全新系列作品。在寓所中的一對獅子為品牌腕表創意工作室帶來靈感，設計出Toi & Moi戒指表，兩頭獅子的側面巧妙雕刻成對稱造型，守護着鑲嵌長階梯形切割鑽石的表盤，下方飾以2顆各重約0.5卡的公主式切割鑽石，戒身和部分獅子鬃毛均綴以鑽石飾邊，令設計更具立體感。

表盤變身梯形鏈墜

今年Piaget推出了以1960年代為名的Sixtie系列不對稱梯形表款，其靈感可追溯至當時的多款設計，包括Swinging Sautoirs長頸鏈表。長頸鏈表的設計原意是擺脫傳統束縛，讓女士們不用在手上佩戴腕表，將機芯隱藏在梯形的鏈墜之中。品牌亦加入不同層次、色彩、寶石的設計，為鏈墜搭配鮮艷奪目的寶石表盤，例如紅寶石、綠松石、虎眼石等。今年品牌推出的新款Swinging Sautoir 18K玫瑰金粉紅尖晶石蛋白石長頸鏈表，便鑲嵌了約17卡單顆枕形切割粉紅色尖晶石，約12.57卡單顆枕形切割白色蛋白石，數顆孔雀石珠、土耳其石珠和美鑽。可拆下式的表盤鏈墜能夠配搭表帶佩戴，設計靈巧。

自由胸針時計 可作衣服袖扣

Maillon鏈環是Hermès其中一個辨識度極高的設計元素，品牌今年以Maillon Libre為題，推出全新珠寶表款，一對白金或玫瑰金Maillon Libre珠寶表，透過大量堆疊編排的錨鏈元素，帶來充滿動感的創新設計。Libre的意思是自由，品牌更特別為此推出一枚胸針時計，讓時計不再局限於腕上，而可以自由地佩戴在不同位置。此胸針設計採用錨鏈白金或玫瑰金表殼、鑲嵌明亮式切割鑽石，搭配黑色霧面縞瑪瑙或拋光750 5N玫瑰金，下半部分則鑲嵌藍色碧璽或紅色碧璽，除了當作胸針，亦可作懷表、衣服袖扣等多重用途。

黃金鑽石 延續美學精髓

Cartier一向善於以豐富的材質，製作出外形充滿驚喜的設計，在全新推出的Tressage腕表，品牌將金質、鑽石與皮革和諧融合。Tressage的設計延續了扭紋形狀的Maillon、可輕微彈性伸縮的Coussin和以鏡面設計倒影時間的Reflection de Cartier表款的美學精髓。在這款腕表上，金質和鑽石交織為兩條編織鏈帶，圍繞着長方形雪花式鋪鑲鑽石表盤的兩側。圓潤的黃金與鋪鑲鑽石輝映，中間配搭上精緻的亮面皮革表帶。另外推出的黃金表款中，圓潤的飾紋與深邃黑色表盤和皮革表帶形成對比。

月相鑽石表款 綴滿「蕾絲」

在眾多腕表功能中，月相被譽為其中一個最富詩意的複雜功能。Chopard今年首次為L'Heure du Diamant系列推出複雜功能腕表時，便以月相功能為主角。在閃爍的砂金石表盤上，大型月相顯示設於表盤10時半位置，深藍色砂金石中的蘊含物閃閃發亮，令人聯想到晚間的星空。腕表配搭全新09.02-C型自動上鏈機械機芯，由169個零件組成，直徑僅20.4毫米，機芯設計精確，每122年月相才會有一天誤差。表圈外圍採用V形鑲爪固定鑽石位置，猶如蕾絲花邊一樣，顯示品牌的高超珠寶工藝。●

查詢：Bvlgari 2370 4122

Cartier 8105 5008

Chanel 3622 5288

Chopard 2973 0611

Hermès 2525 5900

Piaget 2530 2188

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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