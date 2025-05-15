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SHOWCASE：精緻工藝+破格實驗 工匠巧手 變出靈活穿搭

【明報專訊】Hermès深受一眾品味之士的愛戴，無非因為它悠久和登峰造極的工藝與設計，而背後一切均始於工坊。品牌的2025春夏女裝系列的設計概念，就是連結工坊實况。當素材與工具在工坊遇上，就是一場經歷世世代代、千錘百煉的創作過程。工匠一雙巧手造就精益求精的工藝，同時亦如開創破格的實驗，雕琢出雋永獨特的風格。

系列的每個造型均由不同層次堆疊成形，靈活百變的穿搭是重要點子。輕巧的絲綢網紗縫製成拉鏈恤衫款長外套，設計透現內部的胸衣與超短褲，帶來虛與實的互動；代表品牌靈魂的皮邊裝飾，亦游走於衣飾之間；連Birkin à l'envers手袋亦以嶄新手法重塑品牌經典袋款，裏外反轉的設計將手袋複雜的構造表露無遺。精心製作的輕巧實用設計，展現纖細而強悍的女性形象，誘惑之中還帶有一點剛毅的強人本色。●

文：溫兆明

模特兒：Lin Jie （We Management）

化妝及髮型：Zomi Yim

■editor's pick

夏日色彩指甲油

Hermès作為萬人迷，用色出名高貴優雅，但要購入品牌某些單品卻難若登天，女士們趨之若鶩不無道理。相比起來，其化妝品卻易入手得多，而且產品設計由品牌珠寶創意總監Pierre Hardy操刀，玻璃瓶身玩轉色彩和透明感，並在瓶蓋上鑲刻有品牌藏書票標誌。最近Les Mains Hermès愛馬仕手部系列推出2025限量珍藏版，共6款限量珍藏版指甲油（$510），其中3款是通透粉紅的04 Rose Papillon、黃水仙和報春花黃的22 Jaune Pollen，以及感覺愉悅的薄荷綠26 Vert Aqua，色彩充滿夏日明媚時光的迷人氣息。產品配方含有71%以上的天然來源成分，使用時更安心。●

查詢：Hermès 2525 5900 （中環店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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