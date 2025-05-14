quicknote：Canton Disco 40周年派對

1985年的Canton Disco開幕派對由國際超級的士高歌手DIVINE揭幕，成為昔日尖沙嘴夜生活的璀璨記憶。當時的邀請函突破常規，以復古立體眼鏡設計寄送至香港和世界各地，讓賓客一睹由設計大師陳幼堅打造的視覺作品Swimming & Diving Man（其作品現時於香港M+展出），是香港當代文化的重要象徵。當年每周9場（每晚1場、周六日下午各1場）的士高派對，不但成為九龍區夜生活的一時佳話，更從舞池蔓延至整個城市，啟發一代創作人，為香港文化生活留下深刻印記。張國榮、陳百強、梅艷芳等香港巨星都是當時Canton Disco的常客，場內亦常見國際名人如Eartha Kitt、The Pet Shop Boys、史泰龍（Sylvester Stallone）等身影，星光熠熠。

儘管廣東道的原址早已改為Hermès旗艦店，其精神依然歷久不衰。在40周年慶祝派對上，夜店創辦人、知名DJ和夜店策劃人Andrew Bull（DJ El Toro，圖）將親自領軍，派對將於當晚6:30至翌日凌晨4:00假中環H Code 26樓The Trilogy舉行，重現當時輝煌的經典場景。活動亦邀請Canton Disco DJ團隊、調酒師和常駐藝人共聚一堂，並有明星特別亮相。門票即日起在Eventbrite平台發售（bit.ly/3ETknwg），票價每位$380。●

查詢：Canton Disco bit.ly/42Lr5xA

文：張曉冬