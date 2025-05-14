WINE：機器模擬月球引力 發酵山田錦米 太空釀造清酒計劃 衝出地球

在今年2月19日早上9時，新宿伊勢丹百貨公司尚未正式營業，1樓以化妝品為主的樓層中央已搭建了獺祭品牌的The Stage銷售攤位。獺祭生產商旭酒造的員工忙碌地作最後準備，因為當10時百貨公司正式開業，也標誌着旭酒造正式打入一個新市場：時尚奢侈品市場。獺祭在伊勢丹的銷售攤位介紹了4款清酒，最矚目的是「獺祭Moon」，顧名思義就是在太空製作的清酒，將會是世上唯一一支「宇宙釀造」，索價1億日圓，連稅後折算約為540萬港元。

獺祭對香港人來說一點也不陌生，即使在超級市場也能見到獺祭蹤影。在日本，獺祭更是數一數二的明星級品牌，2014年日本首相安倍晉三把「獺祭」送給奧巴馬作禮物；會長桜井博志更曾在疫情期間在全日本報章刊登全版廣告要求政府重新審視防疫政策。品牌走到今天，實在是一個不平凡的故事，桜井博志會長於1984年接下旭酒造，當年正值日本清酒的銷量低潮，酒藏間陷入價格競爭。桜井會長認為只有提高產品質素才是正途，於是引入數據監察，以及把精米度提升至23%，也就是當年最極致的精米度，以「獺祭」為名製造出「獺祭二割三分」，至今仍然是其招牌作品。

在美國生產優質清酒

這次品牌在新宿伊勢丹百貨舉行推廣，可算是一種突破。新宿伊勢丹百貨向來專賣時尚和奢侈品，1樓更是各大化妝品牌專櫃，過往能夠進駐這層推廣的相近品牌就只有香檳品牌。正如桜井會長致辭說起，「要讓獺祭躋身國際奢侈品牌之列」，進入伊勢丹只是開始，日本面對人口老化、文化改變等問題，總體清酒銷量一直走下坡，而品牌早就把拓展海外市場視為重要目標。

2023年獺祭在美國紐約開設釀酒廠，以「獺祭Blue」作品牌，利用美國和日本出產的山田錦造酒。今年出產的「獺祭Blue Beyond」屬於其最高規格產品，標誌獺祭在美國能夠生產跟日本本土一樣優質的清酒，在活動場內也有展出。

長遠目標：用月球水釀清酒

在伊勢丹The Stage中央，還展示了一件有趣儀器：太空人會用這儀器釀製「獺祭Moon」！在機器內加入山田錦米、米麴和水，儀器能夠模仿月球的引力環境（大約是地球1/6的地心吸力），所有材料在機器內發酵15天，發酵後變成醪（混含渣滓之濁酒），太空人再將醪冷藏，待運回地球後壓榨過濾成清酒。「獺祭Moon」除了是噱頭，更有助科學家進一步了解無重狀態下的發酵科學。雖然這次只能生產極小量清酒，但品牌的長遠目標就是在月球上，利用月球表面的冰所得來的水來釀製清酒。獺祭的「宇宙釀造」大計仍然在初步階段，但肯定吸引到大眾關注。

40年來，旭酒造由一家小型地方酒廠，發展成跟其他知名酒類品牌分庭抗禮的國際品牌，將生產技術帶到海外甚至衝出地球，本身就是篇引人入勝的小酒藏奮鬥的故事。這家酒藏有它的固執（一直堅持使用山田錦米），也有它的創意（使用遠心分離等新技術）。會長桜井博志是古典音樂愛好者，品牌曾和大阪愛樂交響樂團合作，把音樂加進釀製過程中，製成「獺祭 交響曲」。最近獺祭也和知名音樂家久石譲合作，推出久石譲特別標籤；甚至也有生產面膜和化妝水等周邊產品。不知道這次的「獺祭Moon」計劃又能夠將品牌帶到多遠？●

■劉晉

饞嘴旅人一名，喜歡穿梭於街市和書店。

查詢：獺祭 https://www.asahishuzo.ne.jp/ct

文：劉晉

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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