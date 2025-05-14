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highlight：史上獲最多獎 135機芯 升級版現身周年表款

【明報專訊】數十年前，天文台測試對腕表無比重要，確保專業製表師製作機芯的精確程度。Zenith早在1897年已參加測試，多年來榮獲2333個計時獎項，為眾品牌之最。在眾多機芯中，135機芯比其他機芯更為優勝。此天文台表機芯由製表師Ephrem Jobin因應品牌技術總監Charles Ziegler的要求而設計，專門為天文台計時比賽而設。其名稱來自13法分的直徑（即30毫米，為Neuchâtel天文台測試中腕表類別競賽允許的最大尺寸），厚5毫米。機芯在1949至1962年間曾推出2個版本：一個為商業版（135），另一個是專為天文台精密計時測試而製作的O版本（135-O）。135-O機芯共獲得至少235個計時獎項，在製表史上創下最多紀錄，而在1950至1954年間，在品牌計時專家Charles Fleck和René Gygax的調校下，這款機芯更創下連續5次在Neuchâtel天文台腕表類別中獲得一等獎的紀錄！

新機芯提供72小時動力儲存

來到今年160周年紀念，品牌重新量產此機芯，並搭載在以Georges Favre-Jacot姓名字首為名的G.F.J.腕表中。新機芯經過改良，發條盒提供72小時動力儲存，遠高於原版本的40小時，經重新設計的齒輪提高傳輸效率，能量流失由以往的約25%降低至10%。每枚135機芯在組裝後，也會花上10日時間作初步測試。

135機芯其中一個特色是雙箭頭形調節器，可精確調節擺輪游絲的有效長度和擺動頻率，製表師在初步測試後會花上約4至6小時調節機芯的擺輪，再監控兩個星期，確保機芯誤差僅每天+/-2秒內，比COSC天文台認證要求更嚴格；而新增設的停秒裝置，亦方便用家將時間調校至準確秒數，貫徹創辦人Georges對精準度的追求。●

文：張曉冬

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