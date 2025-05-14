highlight：史上獲最多獎 135機芯 升級版現身周年表款

新機芯提供72小時動力儲存

來到今年160周年紀念，品牌重新量產此機芯，並搭載在以Georges Favre-Jacot姓名字首為名的G.F.J.腕表中。新機芯經過改良，發條盒提供72小時動力儲存，遠高於原版本的40小時，經重新設計的齒輪提高傳輸效率，能量流失由以往的約25%降低至10%。每枚135機芯在組裝後，也會花上10日時間作初步測試。

135機芯其中一個特色是雙箭頭形調節器，可精確調節擺輪游絲的有效長度和擺動頻率，製表師在初步測試後會花上約4至6小時調節機芯的擺輪，再監控兩個星期，確保機芯誤差僅每天+/-2秒內，比COSC天文台認證要求更嚴格；而新增設的停秒裝置，亦方便用家將時間調校至準確秒數，貫徹創辦人Georges對精準度的追求。●

文：張曉冬

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