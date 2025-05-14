WATCHOUT：回顧160年歷史 深入表廠閣樓 探索藏「芯」故事

一般參觀表廠行程也是按照腕表製作流程，由設計、零件生產開始，到打磨、組裝等工序。但這次Zenith卻刻意略過零件生產流程（其實大部分腕表品牌的零件生產過程均大同小異），讓大家有更多時間在廠房內的不同歷史空間中穿梭，親身感受品牌百年故事。

首間垂直整合式瑞士表廠

Zenith始於1865年的Le Locle地區。創辦人Georges Favre-Jacot在這裏成長，在1863年，年僅20歲的他與同樣出身於鐘表世家的Louise-Philippine Jacot-Descombes共諧連理，在志趣相投的背景下，他以妻子的嫁妝為資金，在1865年於市內Rue des Billodes開設了後來成為製表廠的店面。當時瑞士製表業仍以傳統獨立工場模式運作，即由汝拉山谷地區的工匠家中，各自專攻特定零件，然後再由另一工匠組裝成最終成品。Georges在美國遊歷時，發現了大型工廠，這啟發他構思出垂直生產模式，夢想將製造腕表需要的所有技術，包括設計、零件生產到最終組裝均集中在同一屋簷下。

短短數年後，Zenith 成為第一間垂直整合式瑞士表廠，是當時區內最大規模製表廠，佔地9300平方米，包含18棟建築物。在1886年，他更成為史上首位以電力為表廠供電的人，至20世紀初，共有600多名工匠在這裏工作，每年生產10萬枚腕表。Georges更自行製作工具和機器，營運採石場，興建磚造建築，建立鑄造廠、印刷廠——均為延伸自表廠建設跟腕表製作相關的行業，他甚至為遊客興建酒店和餐廳。

榮獲最多精密計時大獎品牌

表廠早期以Georges的全名命名，後來他在晚間凝視繁星滿佈的夜空時得到靈感，以宇宙的頂點Zenith為其1897年推出的旗艦機芯命名，代表他對理想永無止境的追求。在1900年的巴黎博覽會上，此機芯獲頒大獎，到1911年Zenith正式被採用為品牌名字。「Georges之所以如此熱中追求腕表的精準度，因為他想證明給所有人看，他創立的垂直生產腕表模式比起傳統的家庭式生產更好。」品牌的文物事務主管Laurence Bodenmann表示：「Zenith多年來曾參加多個天文台時計競賽，共榮獲2333項精密計時大獎，成為史上獲獎最多的製表品牌；而Neuchâtel天文台共有5個精密調節器用於設定標準參考時間，當中便有兩個來自Zenith，其餘3個為不同單位的作品。」

El Primero藏於閣樓 避過石英危機

至1960年代，品牌製作出世上首款自動上鏈計時表。1969年1月10日面世的El Primero機芯，擺頻為每小時36,000次，能夠精確計時至十分之一秒，成為製表史上的重大轉捩點，至今仍然是計時腕表機芯的代表作，但這枚機芯卻曾幾乎被「銷毀」！

在1970年代，石英危機震動了整個瑞士鐘表業，Zenith因經營困難而賣給一間同名美國公司，當時管理層認為機械機芯已步入歷史，下令員工棄置所有製作機械機芯零件的模具。但製表師Charles Vermot不想這些心血從此消失，於是秘密地將製造El Primero的所有工具和資料藏在表廠閣樓。約10年之後，公司再次易手，新老闆打算重啟機械機芯的製作，Charles於是打開了閣樓的大門，讓這枚機芯重見天日，Rolex在1988年更選擇以這款機芯搭載在Daytona腕表之中，可見此機芯的能耐。

時至今日，除了加設溫度和濕度調節器以外，Laurence刻意將閣樓維持着當年狀態；而在品牌檔案館中也保存了無數檔案和工具，藏有的文件加起來超過一公里長。這除了是品牌的珍貴歷史紀錄，也確保在必要時可以修復和重製以往推出的時計。●

查詢：Zenith 2111 4126

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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