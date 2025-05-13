讀樂樂：我的別注版波鞋——孖腳趾

接受自己的獨特 勇敢面對

相信《醫院小夥伴：我的別注版波鞋》的作者李揚立之醫生非常了解菠菜叔叔當年的感受，因為，她在醫院經常遇到天生腳部與別不同的小朋友，他們要面對的就像菠菜叔叔兒時的遭遇。要怎樣接受孖腳趾的獨特？該如何面對那跌宕的心情？幸好李揚立之醫生善於把複雜的醫療知識透過可愛的動物（例如：獵豹醫生，Dr. Dumo）以擬人手法表達，來拉近與孩子的距離，又把不同的腳部問題比喻為不同款式的別注版波鞋，以輕鬆的方式鼓勵孩子接受自己的獨特，並勇敢面對治療的過程。

成長路上並不孤單

我把這本書送給菠菜叔叔，並告訴他，其童年就像源源一樣，害怕被別人發現自己的孖腳趾。故事中的源源幸好遇上只有3隻腳趾的球友楠楠，明白自己其實並不孤單，還跟隨他找獵豹醫生；亦認識了晴晴——她的第四隻腳趾是彎彎的，卻是滑板高手；也認識了有6隻腳趾但不怕別人看到自己多了一隻腳趾的浩浩——他最愛跆拳道；還有謙謙，他有一隻可以拆下來的右腳，但仍然充滿活力地跑，而且跑得很快。原來，他們的腳上都擁有獨一無二的「別注版波鞋」。當這位銀髮叔叔閱讀後不禁取笑自己：「活了60多年的大叔，竟為了自己獨特的孖腳趾而煩惱了大半生，真傻！」又感慨自己在大熱天時仍要穿皮鞋或波鞋，惹來臭臭的香港腳！這刻，他接受了，並自豪地對孫兒說自己擁有一對「別注版波鞋」。

文︰菜姨姨

作者簡介：致力推動親子共讀，足迹遍及港九多間幼稚園小學，到處「講古」。電郵︰choieebook2011@gmail.com

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[Happy PaMa 教得樂 第553期]