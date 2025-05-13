從心做起的教養：臂彎創造安穩「能量網」

每一個孩子每天都有不少跌跌撞撞的情况，若媽媽在場，他們大部分都會大喊媽媽求助。我的好朋友回憶她生產經歷10級痛的一刻，都是大叫：「媽呀，好痛呀！」

我粗略計算，我家9歲孩子一天大概叫「媽咪」至少30至50次！孩子跟母親的身心連結十分緊密，特別是幼兒，她從母親的身體出來，對母親的體溫氣味記憶猶新。孩子未出生時，在媽媽的肚子住上40周，聽媽媽的心跳和聲音成長，同時對媽媽體溫及呼吸節奏特別熟悉。所以，當有任何的受傷、擔心、驚嚇、緊張，都很自然地想跟母親靠近和連結。

自自然然，作為媽媽就會擔當療癒大大小小身心痛楚的角色。當然，療癒孩子不一定在貼膠布和帶他們去見醫生、定時餵藥的層面。上天給我們帶孩子到世界的角色，也一定給我們足夠的法寶！

傳統氣功智慧提到身體內有「氣」，所謂氣是人類肉身的能量流動一個籠統稱呼，也有人稱之為「光」。在小孩子跌傷、撞倒的皮外傷的位置，以我們的手去碰觸和輕微打圈，就是上一輩會做「可以啦，幫你捽幾下，沒事了﹗」的智慧體現。也可即時給孩子一個安慰支持，但若然流血或嚴重創傷，當然要及早作出適當治理。

用愛呵護、擁抱 療癒孩子心靈

梵語脈輪在印度瑜伽觀念中是指分佈於人體各部位的能量中樞，我們的雙手在脈輪能量系統中是心輪的延伸，當我們懷着對孩子的愛去呵護、擁抱他，可以為孩子帶來即時的心靈療癒能量。

遇到孩子受外在環境影響，如受驚嚇或對陌生地方的抗拒等，我們可以打開雙手讓孩子完全進入我們的懷抱及氣場當中，以充滿心輪的光的雙手讓孩子感覺被媽媽的愛所包裹着。這份全然接納他情緒及狀况的能量，給孩子充電及得到你的保護，他們身體和氣場的光都不再亂跑，整個人可以安定下來。

與自然連結 安定心神

大自然的其中一位守護者被稱之為大地之母，可以想像大自然供給人類及地球生物的滋養就如我們理解母親的關懷一樣。每一位母親都攜帶大地之母汪洋般的能量，因為天性，母親們更輕易與大地扎根的光與愛連結。當孩子受驚或發狂時，我們可以引導他與自然連結，張開眼看戶外天空、日月星辰、森林草地、小川海洋及花草動物，請孩子以雙腳或盤膝緊貼地上，感覺海底輪與托着我們全天候踏實穩定的大地支持能量連結。

邀請你和孩子透過呼吸，讓每一次的吸氣都讓大地之母的能量由下盤往上吸，猶如植物根部在泥土吸般讓大地能量往上提升，充滿整個身體。短短10個自然呼吸之間，媽媽會感覺被支持，我們不會被孩子的情緒漩渦吸入，孩子也因為連結整個大地磁石般穩紮的能量而安定下來。除了媽媽，只要帶着覺知和練習使用，爸爸和其他照顧者也可以成為「療癒師」，去了解、照顧自己和他人。

文：馬學駿、黃語恩

作者簡介：夫妻育有兩名女兒，將靜心及善養的理念融入親職中；熱愛走訪自然及推動身心靈健康活動。著有《陪孩子學靜心 從心做起的教養》及《生命行者-生命教育教材套》。

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[Happy PaMa 教得樂 第553期]