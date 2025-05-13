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Happy PaMa 教得樂 第553期

Happy Pa Ma

教大GPS：再談用英語教非華語幼兒中文

【明報專訊】教師教非華語幼兒中文，是否適合用英語作為輔助？如果適合，應該何時用英語？何時用中文？

由於非華語幼兒本來已缺乏學習中文的語言環境，倘若教師在課堂上用英語，會減少幼兒接觸中文的機會，影響中文學習。但另一方面，剛入學的非華語幼兒，可能全然聽不懂粤語，因此全粤語的課堂行不通，教師不能不用英語。

英語為理解 中文為輸入

以上兩種說法看似矛盾，但其實都有道理，因為非華語幼兒要學好中文，既要中文輸入，也要理解意思。而部分幼兒在家說英語，教師用英語恰巧配合他們的已有知識，能幫助他們理解意思。

舉個例子，有主流幼稚園教師設計了一張配對工作紙。一邊是羊、雞、牛3幅圖畫，另一邊是「牛」、「羊」、「雞」3個字。這是典型的圖配字練習，旨在教幼兒認字、連繫字形與意思。而教師為了協助非華語幼兒完成工作紙，在字的旁邊加上英文解釋，即「牛cow」、「羊goat」、「雞hen」。這樣，工作紙就失去了學習認中文字的原意，幼兒不用理會中文字形，只要看英文，就能明白意思，連上圖畫，完成任務。

要改良工作紙的設計很簡單，一方是英文「goat」、「hen」、「cow」，另一方是「牛」、「羊」、「雞」3個字，沒有圖畫，幼兒看英文理解意思，再配對相應的中文字，就符合學習認字的要求。

因此，應用英語能幫助幼兒理解，而不是取代中文輸入。

因應幼兒粤語水平決定教學語言

另一例子，有主流幼稚園教師在課堂上，拿着大象圖卡，問幼兒：「這是什麼？」有非華語幼兒搶先回答「elephant」，教師應否接納這答案？

如果教師旨在教主題內容，「elephant」反映幼兒已能掌握「有長鼻子的動物是大象」，答案正確，教師應給予幼兒掌聲鼓勵。

然而，當教師的目的是中文教學，「elephant」則表示幼兒未能用粤語表達，教師就必須堅持追問：「對，但中文怎麼講？」如果幼兒未能回答，但其他華語幼兒說出「大象」，教師才可給予讚賞。聽到「大象」是非華語幼兒學習粤語不可或缺的中文輸入。

值得留意的是，以上例子不代表教師在主題教學時應採用全英語，而教中文、說故事時用全粤語。假如非華語幼兒的粤語水平已達一定程度，能用粤語溝通，教師根本毋須用英語幫助他們理解，全粤語反而給予他們更多聽、說粤語的機會。教師既然可用全粤語說故事，為何不也用全粤語教主題？相反亦然。因此，教師用什麼語言，應取決於幼兒的粤語水平，以及與幼兒互動的具體情况。

筆者在教授教師培訓課程時，問教師在課堂上何時應用英語，曾有教師回答：「失火的時候，fire，run！」真是一語中的！

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第553期]

相關字詞﹕非華語學生 親子筆陣 林浩昌 教大GPS

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