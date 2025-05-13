升學攻略．幼稚園及小學篇：兩間仁立難入 15分可選主恩

答◢（1）如果用「世襲收生」來排位，聖公會仁立小學和聖公會仁立紀念小學是差不多，前年和去年，聖公會仁立紀念小學都是第一，而聖公會仁立小學是排第二，所以兩間學校的排名沒有相差一段距離。

（2）從排位的高低來衡量被取錄的難易，兩間仁立比聖公會主恩難入得多，因為這兩年用「世襲收生」來排位的話，主恩兩年都排第五， 理論上應該易入過兩間仁立。

（3）統一派位甲部，如果你有3間最心儀小學，我主張你將3間填上，如果只有兩間最心儀，便填兩格，餘此類推。而乙部第一志願選最心儀學校，其他才填次熱門小學。

（4）自行分配階段講「世襲」和「分數」，小朋友沒有世襲、沒有宗教信仰，應該只有15分，可以試報聖公會主恩小學或祖堯天主教小學。統一派位用「隨機編號」（即大抽獎）來派位，純靠運氣，只要你將最心儀小學填甲、乙部第一個選擇便可以了。

孩子好動 可考慮直私校

問◢兒子愛好運動，不太喜歡坐定定。如果自行只有15分，自行階段港島東「四小龍」（中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）、中華基督教會基灣小學、香港中國婦女會丘佐榮學校、聖公會柴灣聖米迦勒小學）是否也沒有機會抽到？在這4間小學以外，還有什麼好學校可以選擇？以他的性格，是否應選直資或私小而非津貼小學？

答◢自行分配學位是因應申請者的分數來派位，而不是抽籤的，統一派位才用抽籤形式的隨機編號來派位。用「世襲收生」來排位，基灣小學（愛蝶灣）去年在16校網排第1，丘佐榮學校排第2，聖公會柴灣聖米迦勒小學排第3，基灣小學排第5，所以你用15分，選以上任何一校被派到的機會甚微，餘下可以考慮的有筲箕灣崇真學校及慈幼學校。以你兒子性格，可以考慮選直資或私立小學。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第553期]