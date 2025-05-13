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Happy PaMa 教得樂 第553期

Happy Pa Ma

同理心學堂：好勝心強 是好是壞？

【明報專訊】於「Z世代」這個講求孩子軟硬實力兼備的嶄新世代，香港的家長和孩子都習慣了激烈的競爭模式，那麼若孩子的好勝心強，經常希望自己能夠勝過他人，究竟是好還是壞？其實好勝心本身並沒有對錯，關鍵在於家長如何引導和調整。

可自我驅動 也會成壓力

好勝心強的孩子通常擁有良好的自我驅動力，他們願意為目標努力奮鬥，不怕面對挑戰，遇到困難會積極尋找解決辦法。例如孩子為了爭取父母的讚賞，專注於溫習以獲得好成績，甚或希望考取愈來愈高的名次。這種好勝心能夠成為孩子成長路上的強大動力，並且能夠協助孩子學習建立目標，讓他們更加自律，取得成就。若能善用這種上進的態度和追求卓越的初心，孩子能夠在未來的人生道路上更具行動力和競爭力。

然而，人生並不會十全十美沒有挫敗。若孩子擁有強烈、甚至過度的好勝心，他們可能會着重結果多於過程，並慢慢忽略過程中的努力和影響，甚至將成敗視為自我價值的唯一衡量標準。例如，有些孩子不容許自己失敗，考試成績稍微下降便陷入自我懷疑，甚至產生焦慮。筆者也見過有些孩子渴望掌握自己身邊的人和事，比較難接受多元化的結果，其實都是好勝心過強的一種表現。

過度好勝亦可能影響孩子的社交能力，讓他們過於專注於個人成功，而忽略與他人合作的價值。例如，在團隊活動中，有些孩子可能因為太過追求最佳表現，而不願與隊友溝通或分工，最終影響團隊整體的成效。這種狀况不但影響人際關係，也容易讓孩子因為未達理想成績而自責，甚至對失敗過度放大。

鼓勵參與團體活動 引導平衡得失

面對孩子的好勝心，家長引導孩子平衡得失心態十分重要。家長除了要培養孩子的「硬實力」，如學業成績和能力感之外，亦需要培養孩子的「軟實力」，包括樂觀、團隊合作和責任感等。建議家長可以鼓勵孩子參與多些團體活動，如球類運動、義工服務或講求團隊合作的遊戲，並於每次活動結束後，與孩子一同反思團隊的重要，引導孩子思考過程中的感受。當孩子面對挫折時，家長也可以協助他們反思失敗的意義，例如：「這次比賽雖然沒有得獎，但你學到了哪方面的技巧？」讓孩子明白，成功並不是只有勝利，而是持續成長的過程。

真正的勝利，不止是站上最高的舞台，而是能在每一次努力後，看見自己的成長與突破。當孩子懂得正確看待勝負，理解失敗帶來的情緒，從失敗中學習和成長，便能夠更自信地面對未來，在追求成功的同時也擁有更長久的幸福感。

文：李康怡（香港中華基督教青年會藍田會所助理主任幹事、註冊社工）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第553期]

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