親子筆陣．窗邊的小荳荳：小荳荳的彩色筆記——第四章 偏執到妥協的艱難溝通

上回摘要：小荳荳媽媽：「……校長，我想我們大概明白你的意思了。你是說，我們應該幫助小荳荳理解時間和場合的重要，不是完全否定她的創意……我們要與老師多溝通，確保批評方式是有建設……但我還是有些擔心。如果太過壓制小荳荳的創意衝動，會不會影響她的自信心呢？而且，老師真的能理解並支持這種平衡嗎？」

小荳荳媽媽說完，略帶疑慮地看着校長，似乎在等待進一步的解釋和保證。她的語氣中既有對校長建議的認可，也透露出作為家長的顧慮和對孩子未來發展的擔憂。

小荳荳爸爸察覺到氣氛有些緊張，輕輕咳嗽了一聲，然後露出友善的微笑，對校長和妻子說道：「我想，我們今天的討論真的很有建設。校長，非常感謝你耐心地解釋和提供這麼多寶貴的建議。我們確實學到了很多關於如何更好地引導小荳荳的方法。」

他轉向妻子，溫和地說：「我理解你的擔憂。我們都希望小荳荳能夠充分發揮她的創造力，同時也能在學習上取得進步。或許我們可以把校長的建議當作一個起點，慢慢地調整和實施？」

「我覺得我們可以先試試看，比如說一個月，然後再來跟校長和老師討論效果如何。這樣我們就能看到小荳荳的反應，也能及時調整我們的方法。畢竟，每個孩子都是獨特的，我們需要找到最適合小荳荳的方式。」

「校長，你覺得這個建議如何？我們可以定期溝通，共同關注小荳荳的進步，確保她在學習和創造力方面都能健康發展。」小荳荳爸爸說完，帶着期待的眼神看着校長和妻子，希望能夠緩解當前的緊張氣氛，並為這次會面找到一個積極的結束方式。

家校定時溝通、調整 找出最適合方式

校長聽完小荳荳爸爸的話，露出欣慰的笑容，點頭說道：「這是個非常好的建議。我非常贊同定期溝通和調整的方法。每個孩子確實都是獨一無二的，我們需要共同努力找出最適合小荳荳的方式。我會安排與班主任和其他相關教師討論，確保我們能夠既幫她保持創意，不斷提升，同時也學懂時間管理，分辨事情的緩急先後。當然，遲到和開小差的問題仍然是要關注的。每兩周，我們可以作一次簡短的評估，看看小荳荳的進步情况，然後在一個月後作一次更全面的回顧。這樣，我們就能及時調整策略，確保小荳荳在學習和創造力方面都能得到適當的發展。我們的目標是幫助小荳荳成長，而不是限制她的天性。」

聽完校長的回應，小荳荳媽媽深吸一口氣，臉上的表情稍微放鬆了一些。她緩緩地說：「好吧，我想我們可以試試看。雖然我還是有些顧慮，但我理解大家都是為了小荳荳好。既然有定期溝通和調整的機會，我願意給這個方法一個機會。不過，我希望在這個過程中，如果我發現任何可能對小荳荳不利的情况，我們都能及時討論並作出調整。畢竟，保護孩子的創造力和自信心對我來說非常重要。」

她轉向丈夫，輕輕點了點頭，然後又看向校長，繼續說道：「我會跟小荳荳好好談談，幫助她理解這些變化的原因。希望通過我們的共同努力，能夠幫助她在學習和創造力之間找到平衡。謝謝你的耐心和理解，校長。」雖然小荳荳媽媽的語氣中還帶有一絲遲疑，但她的態度明顯軟化了，顯示出願意嘗試新方法的意願。

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介：童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

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[Happy PaMa 教得樂 第553期]