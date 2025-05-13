好去處：來啟德加入「春日部防衛隊」 奇趣冒險 穿梭蠟筆小新多重宇宙

文︰顏燕雯

嘿嘿嘿，小新與家人及朋友來到啟德體育園跟大家見面喇！「蠟筆小新『玩轉！時空大冒險』互動體驗展」香港站為亞洲巡迴首展，設有9大展區及7大互動遊戲，並配合特製光影與環繞音效，營造出多個小新著名場景。參觀者將化身「春日部防衛隊」新成員，穿梭多重電影宇宙參與跨時空任務，沿途更設有手機應用程式主題遊戲，需要於不同區域掃描二維碼玩遊戲收集角色。任務多多，絕不能閒着啊！

◆快樂互動（圖）

．小新宇宙

．召喚靈獸

．忍者修煉

．同款甫士

．夢幻房間

◆盡情打卡（圖）

．巨型妮妮兔子

．未來刑警

．動感超人

．時光之旅

．主題小食

■INFO

蠟筆小新「玩轉時空大冒險互動體驗展」香港站

日期︰即日至8月31日 時間︰上午11:00至晚上10:00

價錢︰單人票平日$108、周末及假期$138；雙人票平日$185、周末及假期$235（大小同價）

地址︰香港啟德體育園啟德零售館2四樓

網站︰facebook.com/scadventureinspace

[Happy PaMa 教得樂 第553期]