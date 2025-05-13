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Happy PaMa 教得樂 第553期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：創意元素周期表 窺探孩子內心世界

【明報專訊】記者是「文科人」，化學科只有初中程度，由於沒有接觸過「元素周期表」，所以跟今期封面故事受訪者之一、讀理科出身的周凱旋（Karen）聊起這個表，大家的笑點很不同。膚淺的我只想到跟食物有關，但作為生命教練，Karen就聯想起人類內在最核心的元素。

遊戲卡牌助打開子女話匣子

細聽Karen娓娓道來，她如何由「元素周期表」獲得靈感，創作了一個「內在元素周期表」，繼而再變成一套遊戲卡牌，我覺得整件事都很有趣，也十分欣賞她的熱忱和魄力。也正如這套卡牌背後的創作團隊所言，它適用於自我認識、人際溝通、輔導、消閒娛樂等用途，更加適合親子互動。

或許Netflix神劇《混沌少年時》的熱潮已過，但我相信，它帶給父母的信息，卻是一輩子的。親子溝通，必須從小建立，而以個人親身經驗，講故事、玩桌上遊戲，都是最容易跟子女打開話匣子的方法。而我尤其推薦這套「元素周期表」圖卡，除了是欣賞它的創意，更因為內裏的118張圖卡，都是關乎個人的內在情感，只要家長略花心思，甚至邀請小朋友一起參與設計玩法，其實不難透過遊戲，窺探到子女的內心世界，幫助他們建構正確的價值觀。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第553期]

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